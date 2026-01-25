Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η 60χρονη διευθύντρια του Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή ότι την Παρασκευή, την ώρα του μαθήματος φίμωσε με χαρτοταινία το αγόρι.

Η 60χρονη καταδικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία σε φυλάκιση 24 μηνών, εξαγοράσιμη με 10 ευρώ ημερησίως. Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερη. Η ίδια απολογήθηκε λέγοντας ότιτοποθέτησε η ίδια την ταινία, αλλά ισχυρίστηκε πως όταν επέστρεψε στην τάξη βρήκε τον μαθητή ήδη δεμένο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά παράνομη βία και σωματική βλάβη, ενώ η καταδικασθείσα έχει δικαίωμα έφεσης. Το γεγονός κατήγγειλε η μητέρα του μαθητή, η οποία ενημερώθηκε από την κόρη της.

Σημειώνεται ότι για τη διευθύντρια υπήρχαν ήδη καταγγελίες από τον Σύλλογο Γονέων για προβληματική συμπεριφορά, είχε ξεκινήσει ΕΔΕ, ενώ παράπονα είχαν εκφράσει κατά καιρούς μαθητές και καθηγητές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ανεξάρτητα από τη δικαστική απόφαση, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη καθώς και αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν υπήρξαν και άλλα ζητήματα στο παρελθόν.

Τι ισχυρίζεται

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, στην απολογία της η 60χρονη διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι το έκανε για πλάκα και πως ο 13χρονος δεν έδειχνε να δυσανασχετούσε. Παράλληλα υποστήριξε πως προχώρησε σε αυτή την πράξη με τη συναίνεση των υπόλοιπων μαθητών.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η 60χρονη διευθύντρια:

«Την Πέμπτη παρουσιάζαμε εργασίες στην τάξη. Όλοι μιλούσαν το ίδιο και ο 13χρονος. Λέω στην αδερφή του μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει; Γελούσαμε. Πάω παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα.

Στο μεσοδιάστημα εγώ βγήκα έξω να πάρω ένα μαρκαδόρο και όταν γύρισα ήταν δεμένα τα χέρια του. Δεν τους είπα εγώ να τον δέσουν. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου.

Περίπου 10 λεπτά ήταν το παιδί με την ταινία στο στόμα. Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω γύρω από το στόμα. Ήταν μια συμβολική κίνηση επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος. Με την συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα».

Σημειώνεται πως η ίδια κατά την έξοδό της από το δικαστήριο τόνισε πως νιώθει αδικημένη από την απόφαση και δεν θέλησε να προβεί σε άλλες δηλώσεις. Η διευθύντρια άσκησε έφεση -με ανασταλτικό χαρακτήρα- κατά της απόφασης.

Η καταγγελία της μητέρας: «Του έλεγε θα σε κάνω μούμια»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ και την καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του 13χρονου μαθητή, όλα συνέβησαν όταν η εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του 13χρονου να τοποθετήσει στο στόμα του χαρτοταινία επειδή… έκανε φασαρία και δεν ήθελε να τον ακούει.

«Όταν η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει, πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια», όπως αναφέρει η μητέρα, σημειώνοντας ότι ο ανήλικος έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα, μέχρι που τον βρήκε η βασική φιλόλογος του σχολείου. Μάλιστα σύμφωνα πάντα με τη μητέρα του 13χρονου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η εκπαιδευτικός, η οποία είναι και διευθύντρια του σχολείου, απειλούσε τον γιο της λέγοντας του «θα σε κάνω μούμια».