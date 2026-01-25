Η Κατερίνα Καραβάτου ξεκινάει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου τη νέα εκπομπή της στον ΑΝΤ1

Είναι γεγονός ότι η Κατερίνα Καραβάτου αναλαμβάνει τα ηνία μίας νέας εκπομπής στον ΑΝΤ1, τα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Λίγες ημέρες μετά τον ντόρο που προκάλεσε η απομάκρυνση της Ελένης Τσολάκης από την ίδια ζώνη, ο ΑΝΤ1 έστειλε μία ανακοίνωση για το νέο φιλόδοξο εγχείρημα που ετοιμάζει. Η Κατερίνα Καραβάτου θα έχει δίπλα της σχεδόν την ίδια ομάδα που είχε και το καλοκαίρι.

Στο πάνελ της νέας ψυχαγωγικής εκπομπής που θα λέγεται «Σαββατοκύριακο παρέα» θα βρίσκονται ο Πέτρος Κωστόπουλος, η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισίρης, η Μαρία Αντωνά και ο Λευτέρης Κουμαντάκης.

«Τα Σαββατοκύριακα μπαίνουμε σε mood… παρέας. Είναι οι ημέρες που βλέπουμε φίλους, μιλάμε για όσα έγιναν, όσα έρχονται, όσα μας αφορούν, και μοιραζόμαστε στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά. Γιατί οι δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, είναι ο δικός μας χρόνος για ανάσα, επικοινωνία, μοίρασμα και, κυρίως, για συντροφιά.

Από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 08:50, η αυθεντικά επικοινωνιακή Κατερίνα Καραβάτου και το “Σαββατοκύριακο παρέα” έρχονται με όλα τα highlights της εβδομάδας, αλλά και όλα αυτά που θα γίνουν το απόλυτο talk of the week.

Η εκπομπή θα αγγίζει τα σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας με αισιοδοξία και κοινωνική ευαισθησία, θα “βουτάει” στα πιο καυτά νέα της showbiz, θα συναντά αγαπημένα πρόσωπα και μέσα από ειδικές στήλες και ενότητες, θα μας ταξιδεύει με φαντασία, σύγχρονη ματιά και χιουμοριστική διάθεση.

Με έντονη διάδραση, ανοιχτή επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή από τους τηλεθεατές, τόσο μέσα από live παρεμβάσεις όσο και μέσω ψηφιακών μέσων, το “Σαββατοκύριακο παρέα” ανοίγει διάλογο, δημιουργώντας μια ουσιαστική σύνδεση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Στην κουζίνα, ο σεφ Χρήστος Μοίρας, θα δημιουργεί πιάτα που ευφραίνουν τον ουρανίσκο και την καρδιά.

“Σαββατοκύριακο παρέα” με την Κατερίνα Καραβάτου, γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν θες απλώς να δεις τηλεόραση, αλλά να μπεις σε μια ζεστή κουβέντα και να νιώσεις παρέα!

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:50 στον ΑΝΤ1», αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού για τη νέα εκπομπή που αναλαμβάνει η Κατερίνα Καραβάτου.