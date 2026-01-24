Μινεσότα: Γενική απεργία και μεγάλη συγκέντρωση στους δρόμους ως απάντηση στις ρατσιστικές επιχειρήσεις της ICE

Εκατοντάδες επιχειρήσεις στη Μινεσότα κατέβασαν ρολά χθες Παρασκευή, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, παρά το πολικό ψύχος, ενάντια στις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στην πολιτεία.

Οι μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν αφού οι διοργανωτές κάλεσαν τους κατοίκους να απέχουν από την εργασία ή το σχολείο και να μην πραγματοποιήσουν αγορές, ως ένδειξη αντίθεσης στις επιχειρήσεις της ICE.

Τεράστια ζημιά στις επιχειρήσεις - Ο κόσμος δεν βγαίνει από τα σπίτια του

Το πρωί της Παρασκευής, ο κάτοικος της Μινεάπολης Κόρεϊ Λαμπ έκλεισε την επιχείρησή του, Harriet Grove Botanicals, σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμμετείχε σε διαδήλωση. Όπως είπε στο BBC, αντιτίθεται στην παρουσία πρακτόρων της ICE στην πόλη του και δηλώνει εξοργισμένος από τον θάνατο της Γκουντ στις αρχές Ιανουαρίου.

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι μεταναστευτικές εφόδους αποτελούν και οικονομική απειλή για την επιχείρησή του και για άλλες της κοινότητας. «Βασιζόμαστε σε φίλους και σε άλλες επιχειρήσεις για να λειτουργήσει η δική μας. Όταν αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται ότι μπορεί να συλληφθούν ή να “εξαφανιστούν”, αυτό έχει αντίκτυπο όχι μόνο ηθικό αλλά και οικονομικό, τόσο εδώ όσο και σε ολόκληρη τη μεσοδυτική περιοχή», ανέφερε.