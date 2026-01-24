Μινεσότα: Γενική απεργία και μεγάλη συγκέντρωση στους δρόμους ως απάντηση στις ρατσιστικές επιχειρήσεις της ICE

Επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο χθες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιχειρήσεις της ICE που έχουν οικονομικό αντίκτυπο όπως λένε
Εκατοντάδες επιχειρήσεις στη Μινεσότα κατέβασαν ρολά χθες Παρασκευή, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, παρά το πολικό ψύχος, ενάντια στις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στην πολιτεία.
Οι μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν αφού οι διοργανωτές κάλεσαν τους κατοίκους να απέχουν από την εργασία ή το σχολείο και να μην πραγματοποιήσουν αγορές, ως ένδειξη αντίθεσης στις επιχειρήσεις της ICE.
Τεράστια ζημιά στις επιχειρήσεις - Ο κόσμος δεν βγαίνει από τα σπίτια του
Το πρωί της Παρασκευής, ο κάτοικος της Μινεάπολης Κόρεϊ Λαμπ έκλεισε την επιχείρησή του, Harriet Grove Botanicals, σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμμετείχε σε διαδήλωση. Όπως είπε στο BBC, αντιτίθεται στην παρουσία πρακτόρων της ICE στην πόλη του και δηλώνει εξοργισμένος από τον θάνατο της Γκουντ στις αρχές Ιανουαρίου.
Παράλληλα, θεωρεί ότι οι μεταναστευτικές εφόδους αποτελούν και οικονομική απειλή για την επιχείρησή του και για άλλες της κοινότητας. «Βασιζόμαστε σε φίλους και σε άλλες επιχειρήσεις για να λειτουργήσει η δική μας. Όταν αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται ότι μπορεί να συλληφθούν ή να “εξαφανιστούν”, αυτό έχει αντίκτυπο όχι μόνο ηθικό αλλά και οικονομικό, τόσο εδώ όσο και σε ολόκληρη τη μεσοδυτική περιοχή», ανέφερε.
Η επιχείρησή του ήταν μία από τις εκατοντάδες που έκλεισαν, από εστιατόρια και στούντιο τατουάζ μέχρι καταστήματα παιχνιδιών.
Η Κιμ Μπάρτμαν, ιδιοκτήτρια έξι εστιατορίων στη Μινεάπολη, έκλεισε τέσσερα από αυτά την Παρασκευή, παρότι παραμένουν ανοιχτά τον χειμώνα. Αν και στηρίζει το αίτημα των διαδηλώσεων, χαρακτήρισε δύσκολη την απόφαση λόγω του κόστους. «Όλοι δείχνουν αλληλεγγύη, αλλά όλοι πρέπει να αγοράσουν τρόφιμα και να πληρώσουν ενοίκια», είπε, σημειώνοντας ότι σε ένα από τα καταστήματά της το προσωπικό αρχικά ήθελε να παραμείνει ανοιχτό, πριν αποφασίσει ότι ο κίνδυνος αντιδράσεων από το κοινό ήταν πολύ μεγάλος.
«Οικονομικά, είναι ένα σοβαρό πλήγμα για την επιχείρησή μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι πωλήσεις στα εστιατόριά της, μεταξύ των οποίων τα Barbette και Gigi’s Cafe, έχουν ήδη μειωθεί πάνω από 30% τις τελευταίες τρεις εβδομάδες λόγω των επιχειρήσεων της ICE. Αυτό την ανάγκασε να περιορίσει τα ωράρια λειτουργίας, καθώς πελάτες και εργαζόμενοι παραμένουν στα σπίτια τους. «Έχουμε πολλούς εργαζόμενους που είναι Αμερικανοί πολίτες ή έχουν νόμιμα έγγραφα εργασίας, αλλά εξακολουθούν να φοβούνται να βγουν από το σπίτι», είπε.
