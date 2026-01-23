Πόλο- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Η Ιταλία αντίπαλος της Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο

Η Ιταλία θα είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Η ομάδα του Σάντρο Καμπάνια ηττήθηκε 17-13 από την οικοδέσποινα Σερβία στον 2ο ημιτελικό στο Βελιγράδι και την Κυριακή (18:00) θα παίξει με την Ελλάδα για το χάλκινο μετάλλιο.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στον όμιλο με το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου να κερδίζει 15-13.

Η Ελλάδα ψάχνει το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αλλά σίγουρο το παιχνίδι θα είναι πιο δύσκολο από εκείνο του ομίλου.

Στον τελικό που θα ξεκινήσει στις 21:30 θα παίξει η Σερβία με την Ουγγαρία.

To πρόγραμμα των αγώνων μεταλλίων

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

18:00 Ελλάδα - Ιταλία (Μικρός Τελικός)

21:30 Σερβία - Ουγγαρία (Τελικός)