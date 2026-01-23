Πάτρα: Αυτός που έριξε τη φόλα με ποντικοφάρμακο και σπασμένα τζάμια, το έκανε με σχέδιο και προετοιμασία - ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη αναστάτωση και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Ανθούπολης Πατρών η αποκάλυψη ενός ιδιαίτερα σοβαρού περιστατικού δηλητηρίασης ζώων, το οποίο σημειώθηκε έξω από γνωστό κατάστημα με είδη για κατοικίδια.

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα μικρό γατάκι σώθηκε την τελευταία στιγμή, όταν εργαζόμενοι και πελάτες αντιλήφθηκαν πως κρατούσε στο στόμα του ύποπτη τροφή, λίγο πριν μπει στο κατάστημα. Έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κιμά, μέσα στον οποίο είχαν τοποθετηθεί κομμάτια γυαλιού και ποντικοφάρμακο, ουσίες εξαιρετικά επικίνδυνες και παράνομες.

Ο τρόπος παρασκευής της "φόλας" δείχνει άτομο που το έχει ξανακάνει, καθώς εκτός του ότι είχε προμηθευτεί το ποντικοφάρμακο είχε σπάσει και τρίψει τα γυαλιά με τρόπο, ώστε να μπορεί το ζώο συντροφιάς να τα καταπιεί.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η φόλα φαίνεται να τοποθετήθηκε σε ώρα αυξημένης κυκλοφορίας, σε σημείο όπου περνούσαν πολίτες και παιδιά. Το περιστατικό λαμβάνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν βρεθεί νεκρά δύο ακόμη γατάκια στο ίδιο σημείο.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος Δωροθέα Καρκαβίτσα μίλησε στο thebest, ενώ έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, οι οποίες εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης, καθώς η πράξη θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη και διώκεται νομικά.