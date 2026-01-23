Διασωληνωμένη με εγκεφαλίτιδα 6χρονη: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα- «Ενώ έτρωγε άρχισε να μην αισθάνεται καλά»

Η γιαγιά της περιγράφει πώς η εγγονή της κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά
Αγωνία για το εξάχρονο κοριτσάκι που διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ του Παίδων "Αγία Σοφία" και διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης.
Στη ΜΕΘ του Παίδων νοσηλεύονται δύο παιδιά το ένα, είναι ένα 6χρονο κοριτσάκι και ένα 3χρονο αγοράκι που είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στην Κόρινθο με γρίπη, διασωληνώθηκε και την Πέμπτη διακομίστηκε στην Αθήνα. Η κατάστασή του είναι πλέον καλύτερη και αναμένεται να μεταφερθεί σε απλή κλίνη.
Σύμφωνα με το Star, η 6χρονη διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα, μία σοβαρή επιπλοκή που προκαλεί η γρίπη, με τους γιατρούς να είναι σε επιφυλακή, αφού τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα.
Το κοριτσάκι έφτασε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και αφυδάτωση. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η μικρή επέστρεψε από το σχολείο, αισθάνθηκε αδιαθεσία και άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Της έκαναν τεστ το οποίο βγήκε αρνητικό, όμως ο πυρετός επέμενε, ώσπου το βράδυ της Πέμπτης η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.
Η γιαγιά της 6χρονης περιέγραψε πώς η εγγονή της κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά: "Η μικρή, τη στιγμή που έτρωγε, άρχισε να μη νιώθει καλά. Οι γιατροί είπαν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα. Της κάνουν εξετάσεις, τη διασωλήνωσαν, έχει κάνει λοιμώξεις στον εγκέφαλο".
Ευχάριστα τα νέα για το τρίχρονο αγοράκι
Από την άλλη, τα νέα είναι πιο ευχάριστα για το τρίχρονο αγοράκι και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγει τις επόμενες ώρες από την εντατική.
Την Τετάρτη, το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και δύσπνοια. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν και στη συνέχεια το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
"Το παιδάκι περίπου πριν από 20 μέρες 25 μέρες είχε περάσει και Covid, οπότε ήταν λίγο επιβαρυμένο. Ήρθε, όμως, και η γρίπη να βαρύνει την κατάσταση", δήλωσε ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κορίνθου, Χρυσοβαλάντης Μέλλος.
Τις τελευταίες ημέρες στα δύο νοσοκομεία Παίδων οι εισαγωγές παιδιών με γρίπη είναι αυξημένες.
Όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στα εφημερεύοντα νοσοκομεία προσέρχονται πάνω από 250 παιδιά και εισάγονται περίπου τα 50.
