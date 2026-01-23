Διασωληνωμένη με εγκεφαλίτιδα 6χρονη: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα- «Ενώ έτρωγε άρχισε να μην αισθάνεται καλά»

Αγωνία για το εξάχρονο κοριτσάκι που διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ του Παίδων "Αγία Σοφία" και διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης.

Στη ΜΕΘ του Παίδων νοσηλεύονται δύο παιδιά το ένα, είναι ένα 6χρονο κοριτσάκι και ένα 3χρονο αγοράκι που είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στην Κόρινθο με γρίπη, διασωληνώθηκε και την Πέμπτη διακομίστηκε στην Αθήνα. Η κατάστασή του είναι πλέον καλύτερη και αναμένεται να μεταφερθεί σε απλή κλίνη.

Σύμφωνα με το Star, η 6χρονη διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα, μία σοβαρή επιπλοκή που προκαλεί η γρίπη, με τους γιατρούς να είναι σε επιφυλακή, αφού τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα.

Το κοριτσάκι έφτασε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και αφυδάτωση. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η μικρή επέστρεψε από το σχολείο, αισθάνθηκε αδιαθεσία και άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Της έκαναν τεστ το οποίο βγήκε αρνητικό, όμως ο πυρετός επέμενε, ώσπου το βράδυ της Πέμπτης η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.

Η γιαγιά της 6χρονης περιέγραψε πώς η εγγονή της κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά: "Η μικρή, τη στιγμή που έτρωγε, άρχισε να μη νιώθει καλά. Οι γιατροί είπαν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα. Της κάνουν εξετάσεις, τη διασωλήνωσαν, έχει κάνει λοιμώξεις στον εγκέφαλο".