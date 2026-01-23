Κυψέλη: Ανήλικη το έσκασε από το σπίτι της και βρέθηκε σε σπίτι τριών ανδρών

Στο σπίτι τριών ανδρών από την Αίγυπτο βρέθηκε μία 13χρονη, η οποία το είχε σκάσει από το σπίτι της από τις 16 Ιανουαρίου.

Η ανήλικη εντοπίστηκε από αστυνομικούς περιπολίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Τετάρτης τρεις Αιγύπτιοι, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης για αρπαγή ανηλίκου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, η 13χρονη αποχώρησε από την οικία της και έκτοτε διέμενε σε διαμερίσματα στην περιοχή της Κυψέλης και της Καλλιθέας, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με τους οικείους της.

Οι αστυνομικοί, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας από την μητέρα της ανήλικης, εντόπισαν την 13χρονη στο συγκεκριμένο διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης το απόγευμα της Τετάρτης (22/1) και στη συνέχεια την παρέδωσαν σε αυτή.

Ακόμα, συνελήφθησαν και οι τρεις άνδρες οι οποίοι δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, ως όφειλαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.