Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Αναστάτωση στον Προαστιακό- Άνδρας φέρεται να παρενόχλησε ανήλικη

Πάτρα: Αναστάτωση στον Προαστιακό- Άνδρα...

Άμεση επέμβαση της Ασφάλειας Πατρών μετά την καταγγελία των επιβατών

Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δρομολόγιο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Πάτρα, ύστερα από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης επιβάτιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όταν ένας άνδρας που επέβαινε στον ίδιο συρμό φέρεται να προέβη σε ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος της ανήλικης, κοντά στην περιοχή του Καστελλόκαμπου. Όπως αναφέρεται, ο άνδρας φέρεται να απηύθυνε άσεμνες χειρονομίες και σχόλια, γεγονός που έγινε αντιληπτό από άλλους επιβάτες.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με αποτέλεσμα αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών να επέμβουν και να προχωρήσουν στη σύλληψη του φερόμενου δράστη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, ενώ την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές.

Ειδήσεις Τώρα

Τροχαίο στην Δυτ. Αχαΐα: Χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένη 45χρονη οδηγός

Τέμπη: Παραδοχή για διαγραφές βίντεο από την Interstar- Αντιδράσεις από οικογένειες θυμάτων

Κυψέλη: Ανήλικη το έσκασε από το σπίτι της και βρέθηκε σε σπίτι τριών ανδρών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Προαστιακός Σεξουαλική Παρενόχληση Σύλληψη

Ειδήσεις