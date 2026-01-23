Πάτρα: Αναστάτωση στον Προαστιακό- Άνδρας φέρεται να παρενόχλησε ανήλικη

Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δρομολόγιο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Πάτρα, ύστερα από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης επιβάτιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όταν ένας άνδρας που επέβαινε στον ίδιο συρμό φέρεται να προέβη σε ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος της ανήλικης, κοντά στην περιοχή του Καστελλόκαμπου. Όπως αναφέρεται, ο άνδρας φέρεται να απηύθυνε άσεμνες χειρονομίες και σχόλια, γεγονός που έγινε αντιληπτό από άλλους επιβάτες.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με αποτέλεσμα αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών να επέμβουν και να προχωρήσουν στη σύλληψη του φερόμενου δράστη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, ενώ την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές.