Πάτρα: Απόψε η παράσταση «Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» με τον Μάρκο Γέττο

Ήταν το 1973, επί χούντας, όταν ο μικροκακοποιός Νίκος Κοεμτζής σκότωσε με σουγιά τρεις ανθρώπους (δύο αστυνομικοί ανάμεσά τους) και τραυμάτισε άλλους επτά μέσα σε νυχτερινό κέντρο στην Κυψέλη, επειδή παρενόχλησαν τον μικρό αδελφό του την ώρα που χόρευε ένα τραγούδι που είχε ζητήσει παραγγελιά.

Ο Νίκος Κοεμτζής γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1938 στο Αιγίνιο Πιερίας. και ήταν γιος του Παναγιώτη και της Αναστασίας Κοεμτζή, οι οποίοι, λόγω της συμμετοχής τους στην Αντίσταση επί Κατοχής, υπέστησαν διώξεις από τις κρατικές αρχές κατά την μεταπολεμική περίοδο.

Το Φεβρουάριο του 1973, μόλις είχε αποφυλακιστεί, μετά από καταδίκη του για κλοπή. Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 1973, πήγε με την παρέα του σε νυχτερινό κέντρο για να διασκεδάσουν. Ο αδελφός του, ο Δημοσθένης, έκανε παραγγελιά τις «Βεργούλες» του Μάρκου Βαμβακάρη και σηκώθηκε να χορέψει. Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε από το μικρόφωνο πως το επόμενο τραγούδι που θα πει είναι παραγγελιά. Ενώ ο Δημοσθένης χόρευε, ξαφνικά σηκώθηκαν και δύο άλλα άτομα, αστυνομικοί, που γνώριζαν τον Κοεμτζή.

Οι αστυνομικοί παρενόχλησαν επιδεικτικά τον Δημοσθένη και ο Νίκος Κοεμτζής σηκώθηκε και σκότωσε με σουγιά τρεις ανθρώπους (τους δύο αστυνομικούς και άλλο ένα άτομο από την παρέα τους), τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Στην ανάκριση υποστήριξε πως θόλωσε το μυαλό του, γιατί νόμιζε ότι θα σκότωναν τον αδελφό του.

Ο Τύπος της εποχής τον χαρακτήρισε κτήνος και συχνά αναφερόταν σε εγκληματίες ως «κοεμτζήδες». Καταδικάστηκε τρεις φορές σε θάνατο και οκτώ φορές σε ισόβια, για ανθρωποκτονίες από πρόθεση. Το 1977, η ποινή του μετατρέπεται σε ισόβια. Αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Πατρών στις 29 Μαρτίου του 1996, μετά από 23 χρόνια.

Μετά την αποφυλάκισή του, πουλούσε την αυτοβιογραφία του έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων και τις Κυριακές στο Μοναστηράκι, υπογράφοντας αφιερώσεις στην πρώτη σελίδα. Το 2009 ο Δήμος Αθηναίων του έδωσε άδεια να το πουλάει στο κέντρο. Έγραψε, επίσης, ποιήματα από τα οποία φαίνεται, όπως και ο ίδιος είχε δηλώσει, ότι μετάνιωσε για την πράξη του. Πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου 2011 στο Μοναστηράκι, σε ηλικία 73 ετών. Ο θάνατός του προήλθε από έμφραγμα, που έπαθε την ώρα που πουλούσε βιβλία στο τραπεζάκι του.

Το 1978 η ηθοποιός Κατερίνα Γώγου εκδίδει την ποιητική συλλογή «3 κλικ αριστερά» και αφιερώνει ένα ποίημα της στους Κοεμτζήδες. Το 1979, ο Διονύσης Σαββόπουλος στον δίσκο «Ρεζέρβα» συμπεριλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο «Το μακρύ ζεϊμπέκικο για τον Νίκο». Το 1980, ο Παύλος Τάσιος σκηνοθετεί την ταινία «Παραγγελιά», που είναι βασισμένη στο επεισόδιο, με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Αντώνη Αντωνίου και με τη συμμετοχή της αξέχαστης Κατερίνας Γώγου.

Μέχρι τον θάνατό του, ο Κοεμτζής παρέμεινε μια μορφή που προκαλεί ακόμη και σήμερα συζητήσεις για τα όρια της προσωπικής ευθύνης, τη βία της εποχής και τον ρόλο των κοινωνικών συνθηκών στη διαμόρφωση του ανθρώπου.

Η θεατρική παράσταση «Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» που είναι και η πρώτη που αφορά τη ζωή του, φωτίζει αυτή την πορεία, όχι μέσα από τον μύθο, αλλά μέσα από την ανθρώπινη φωνή ενός ατόμου που ζητά - έστω και θεατρικά - να ακουστεί για τελευταία φορά μπροστά σε κοινό και όχι μπροστά σε ανακριτές και εισαγγελείς.

Η παράσταση «Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» παρουσιάζεται στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών απόψε Παρασκευή 23/1/2026 στις 21.30 με δωρεάν είσοδο.

Η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για θεατές άνω των 15 ετών.

Συντελεστές

Ερμηνεύει ο Μάρκος Γέττος

Φωνή αστυνόμου: Γιώργος Γιαννόπουλος

Φωνή δικαστή: Χάρης Γρηγορόπουλος

Δημοσιογράφοι: Πάνος Σόμπολος, Σπύρος Χαριτάτος, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και η Ευλαμπία Ρέβη.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Βαγγέλη Γέττου

Σκηνοθεσία: Κώστα Κιμούλης

Μουσική: Νίκος Τερζής

Ενδυματολόγος: Κλέων Φυσέκης

Σκηνικά: Λυδία Κιμούλη

Φωτισμοί: Πέτρος Φιωτάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφιάννα Φωτίδη

Συνεργάτης έρευνας: Φώτης Παλαμιώτης

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Παραγωγή: NOŪS Productions.

*Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Φεβρουαρίου 2026 & θα παίζεται κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00 στο Θέατρο NOŪS - CREATIVE SPACE, Κεντρική σκηνή στην οδό Τροίας 34, στην Αθήνα.