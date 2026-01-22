Στο «Fiume o Morte!» το βραβείο Καλύτερου Ευρωπαϊκού Ντοκιμαντέρ

Η ταινία, συμπαραγωγή Κροατίας, Σλοβενίας και Ιταλίας με τίτλο «Fiume o Morte!» σε σκηνοθεσία του Κροάτη σκηνοθέτη, Ίγκορ Μπεζίνοβιτς- Igor Bezinović βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου στην κατηγορία του Καλύτερου Ευρωπαϊκού Ντοκιμαντέρ, στο Βερολίνο.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο στην τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου (European Film Awards 2026) μαζί με τον παραγωγό Βάνια Γιαμπρόβιτς ο 43χρονος σκηνοθέτης, γεννημένος στη Ριέκα της Κροατίας το αφιέρωσε στους κατοίκους της Ριέκα, της πόλης που βρίσκεται στην καρδιά της ιστορίας της ταινίας, σύμφωνα με το Κροατικό Οπτικοακουστικό Κέντρο.

Στην ταινία "Fiume o morte!" διάρκειας 112 λεπτών, προσεγγίζεται ένα επεισόδιο από την ιστορία της πόλης της Ριέκα, με τους κατοίκους της περιοχής να αφηγούνται και να επανερμηνεύουν την ιστορία της 16μηνης κατοχής της το 1919, με επικεφαλής τον Ιταλό ποιητή, δανδή και προπαγανδιστή του πολέμου, Γκαμπριέλε Ντ'Ανούντσιο-Gabriele D'Annunzio.

Η ταινία είναι μια συμπαραγωγή της Κροατίας, της Ιταλίας και της Σλοβενίας, και πρωτοπαρουσιάστηκε στο 54° Διεθνές Φεστιβάλ κινηματογράφου του Rotterdam όπου και βραβεύτηκε.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ