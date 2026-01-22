Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

Πάτρα: «Ο Καραγκιόζης βασιλιάς Καρνάβαλος στο Πατρινό Καρναβάλι 2026» στο Περί Σκιών

Πάτρα: «Ο Καραγκιόζης βασιλιάς Καρνάβαλο...

Το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αποκριάτικη ατμόσφαιρα στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών (Νόρμαν 20, Αγ. Διονύσιος, Πάτρα) και ο Καραγκιόζης του Χρήστου Πατρινού φοράει τα καρναβαλικά του.

«Ο Καραγκιόζης βασιλιάς Καρνάβαλος στο Πατρινό Καρναβάλι 2026» είναι ο τίτλος της ξεχωριστής παράστασης που θα παρακολουθήσει το φιλοθεάμον κοινό αυτό το Σαββατοκύριακο στο Περί Σκιών και μόνο για τρείς παραστάσεις.

Ήχοι στους ρυθμούς της αποκριάς, χρώματα, χαρά, κέφι θα συμπαρασύρουν τους θεατές μικρούς και μεγάλους στη μεγάλη κορύφωση της νυχτερινής ποδαράτης παρέλασης αποδεικνύοντας ότι η τέχνη του θεάτρου σκιών είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το Πατρινό Καρναβάλι.

Η συνέχεια επί της σκηνής στο Περί Σκιών.

3 Παραστάσεις
Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 5:30 μ.μ.
Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 11:30 π.μ. και στις 5:30 μ.μ.
Τηλ. Κρατήσεων θέσεων: 6977355402
Περί Σκιών:  Νόρμαν 20, Αγ. Διονύσιος. Πάτρα
Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 7 € (κλήρωση φιγούρες)

Ειδήσεις Τώρα

Η ταινία "H αγάπη που απομένει" στις 26 και 27 Ιανουαρίου από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Από 22/1 στις Ελληνικές αίθουσες το παιδικό φιλμ "Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας"

"Επιστροφή στην Πατρίδα": Από τις 22 έως τις 28 Ιανουαρίου 2026 στον κιν/φο Δαναός

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Περί Σκιών Χρήστος Πατρινός

Culture