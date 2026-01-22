Back to Top
Πύργος: Σύλληψη για τροχαίο με εγκατάλειψη- Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Πύργο, μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και εγκατάλειψη, ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με εγκατάλειψη, ενώ σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

