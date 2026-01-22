Φειδιππίδης Αχαΐας: Την Κυριακή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους δρομείς στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στην Αίθουσα Τύπου «ΑΛΕΚΑ ΣΙΟΥΛΗ», στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει μια ανασκόπηση της επιτυχημένης περσινής χρονιάς για το Σύλλογο, θα ανακοινωθούν οι δράσεις για το 2026, και θα βραβευτούν μέλη του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» για την προσφορά και το παράδειγμά τους.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιούνται ανανεώσεις εγγραφών των μελών του Σ.Μ.ΑΧ. "Φειδιππίδης" για το 2026 καθώς και εγγραφές νέων μελών.

Η εκδήλωση θα κλείσει με κλήρωση μεταξύ των μελών του Συλλόγου με δώρα – έκπληξη.