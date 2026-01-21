Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»: Αναβολή της παρουσίασης «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών»

Δεν έχει γίνει γνωστή η νέα ημερομηνία της εκδήλωσης
Η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» ανακοινώνει την αναβολή της προγραμματισμένης παρουσίασης του κύκλου «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.
Η ανακοίνωση της Στέγης Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" αναφέρει τα εξής:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της ιστορικής έρευνας του κύκλου: "Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών" που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00 μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" (Κορίνθου 241, Πάτρα) αναβάλλεται λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την ημέρα αυτή.
Η Στέγη Γραμμάτων θα ενημερώσει έγκαιρα για την νέα ημερομηνία της εκδήλωσης.
