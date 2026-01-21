Ισπανία: Ανησυχία για το σιδηροδρομικό δίκτυο - 43 οι νεκροί στην Αδαμούθ

Δυο μέρες μετά την τραγωδία στην Αδαμούθ της Ισπανίας με τον εκτροχιασμό τρένων όπου έχασαν τη ζωή τους 42 άνθρωποι, ένα ακόμη σιδηροδρομικό δυστύχημα ήρθε να συνταράξει τη χώρα προκαλώντας μεγάλο προβληματισμό για το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Από το νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καταλονία της Ισπανίας ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά.

Προαστιακός σιδηροδρομικός συρμός με προορισμό τη Βαρκελόνη έπεσε χθες πάνω στα συντρίμμια τοιχίου υποστήριξης που κατέρρευσε πάνω στις σιδηροτροχιές κοντά στην Τζελίδα, κάπου 40 χιλιόμετρα από την καταλανική πρωτεύουσα.

Ο διαχειριστής του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif ανέφερε ότι η κατάρρευση του τοιχίου προκλήθηκε από καταιγίδα, εν μέσω βροχοπτώσεων σε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 37 δέχτηκαν φροντίδες από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ανάμεσά τους πέντε με σοβαρούς τραυματισμούς, ενημέρωσε η υπουργός Εσωτερικών της Καταλονίας, η Νούρια Παρλόν.

Οι περισσότεροι ταξίδευαν στο πρώτο βαγόνι, που υπέστη την πιο σοβαρή ζημιά, διευκρίνισε αξιωματικός της καταλανικής πυροσβεστικής, ο Κλάουντι Γκαλιαρδό. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν ο μηχανοδηγός του συρμού.

Το νέο δυστύχημα καταγράφτηκε καθώς ακόμη η Ισπανία θρηνεί τα θύματα της καταστροφής που εκτυλίχθηκε την Κυριακή κοντά στην Κόρδοβα, ο απολογισμός της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικός.

Ένα ακόμη τρένο του δικτύου προαστιακών σιδηροδρόμων της Βαρκελώνης εκτροχιάστηκε την Τρίτη στην περιοχή της Χιρόνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών Adif, «ο άξονας του συρμού προσέκρουσε σε πέτρα που αποκολλήθηκε λόγω της καταιγίδας». Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Blanes–Maçanet-Massanes, στα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης.

Δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, ωστόσο τα δρομολόγια έχουν διακοπεί. Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Pais, περίπου 400.000 επιβάτες αναμένεται να στερηθούν τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες το πρωί της Τετάρτης.