Πόλο: Η Ελλάδα στους «4» της Ευρώπης- Η μέρα και η ώρα του ημιτελικού

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο κέρδισε και την Ιταλία και πλέον βρίσκεται στις 4 κορυφαίες ομάδες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε της ομάδας του Σάντρο Καμπάνια με τελικό σκορ 15-13, παραμένοντας πρώτη στη βαθμολογία.

Με τη νίκη της στον αγώνα, η Ελλάδα πέρασε απευθείας στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος, καθώς το παιχνίδι με τη Ρουμανία δεν επηρεάζει την πρωτιά.

Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη δεύτερη του άλλου προημιτελικού ομίλου. Υποψήφιες για το ματς της τετράδας είναι η Σερβία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, το οποίο θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης (20/1).

Αυτό που είναι γνωστό είναι το πότε θα παίξει το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου στα ημιτελικά. Το βράδυ της Παρασκευής (23/1) στις 21:30 ώρα Ελλάδας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.