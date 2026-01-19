Οι Χαΐνηδες Live στην Πάτρα

Σε λίγες μέρες ο Πολυχώρος 5ΕΨΙΛΟΝ στην Ηρώων Πολυτεχνείου & Αιγύπτου στην Πάτρα ανοίγει τη σκηνή του για άλλη μια συναυλία που θα αφήσει αποτύπωμα!

Πιο συγκεκριμένα αυτή την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 υποδέχεται τους Χαΐνηδες και προσκαλεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι, πολύ ξεχωριστό…

Οι «παρέες» ήταν πάντα οι βιότοποι που εκκολάπτονταν η Τέχνη, η Επανάσταση, ο Έρωτας, η Ελευθερία. Γι’ αυτό το λόγο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγόρευαν το ‘συνέρχεσθαι’. Σήμερα δεν χρειάζεται η απαγόρευση. Καθένας , καταθλιμμένος και χρονοκυνηγημένος, ζει σε ένα ατομικό κέλυφος που δεν χωρεί κανέναν άλλον.

Οι Χαΐνηδες δεν είναι απλά η φαντασίωση μιας παρέας, ένα συγκρότημα ή μια κολεκτίβα. Είναι ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι, για τις επόμενες γενιές. Είναι μια μικρή κιβωτός κοινοτισμού, που οι παραστάσεις της είναι τελετουργίες και η μουσική της απλώνεται από τον ψίθυρο στην κραυγή και από την μυσταγωγία στην έκσταση.

Παίζουν και τραγουδούν οι:

Δημήτρης Αποστολάκης – λύρα, τραγούδι

Μιχάλης Γαλάνης – ντραμς

Δημήτρης Ζαχαριουδάκης – κιθάρα, τραγούδι

Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο, φωνητικά

Δημήτρης Μπρέντας – γκάιντα, κλαρίνο, καβάλ, φλογέρα

Μιχάλης Νικόπουλος – λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, τραγούδι

Αγγελική Σύρκου – τραγούδι.

Ηλεκτρονική προπώληση στο more.com

Τιμή εισιτηρίου: 15€ προπώληση - 18€ ταμείο.

Έναρξη live: 21:30 - Οι πόρτες ανοίγουν 20:30.

(η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Stage).