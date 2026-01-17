Καιρός: Άνεμοι, βροχές και χιόνια στο σκηνικό των επόμενων ημερών

Βουτιά της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, τι λένε μετεωρολόγοι

Έφτασε η «παγωνιά» στη χώρα μας και από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και χιόνια, αφού ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Ρωσία θα επηρεάσουν τον καιρό και θα «χτυπήσουν» την Ελλάδα. Γενικότερα αυτό το τριήμερο η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι και 10 βαθμούς, ενώ θα εκδηλωθούν βροχές και χιόνια σε διάφορες περιοχές, με τον καιρό να εμφανίζει ισχυρά φαινόμενα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το meteo.gr, απο σήμερα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις, που κατά βάση θα είναι ασθενείς, στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο. Βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7 μποφόρ θα σημειωθούν στο Αιγαίο και ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Δείτε σε ποιες περιοχές θα πέσει η θερμοκρασία:

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Δείτε που θα χιονίσει:

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Σύμφωνα και με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου για τις χιονοπτώσεις, αυτές δεν θα είναι ιδιαίτερα έντονες και θα σημειωθούν σε διάφορα υψόμετρα. Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Σε γενικές γραμμές, οι χιονοπτώσεις που αναμένονται στο πλαίσιο της προσεχούς ψυχρής εισβολής μέτριας εντάσεως (από σήμερα Σάββατο έως και την Τρίτη), θα είναι ασθενή και τοπικά έως πρόσκαιρα μέτριας έντασης, με τον ασθενή χαρακτήρα να αποτελεί τον κανόνα. Δεν θα πρέπει να αναμένουμε συνθήκες πυκνών χιονοπτώσεων ή εκτεταμένων και σημαντικών χιονοστρώσεων, καθώς έχει ήδη διευκρινιστεί ότι το φαινόμενο δεν διαθέτει τη δυναμική για τέτοιου είδους χιονο-εξελίξεις. Κατά βάση, επομένως, αναμένουμε εξασθενημένα φαινόμενα, δηλαδή από νιφαδοπτώσεις και τοπικά ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι και πρόσκαιρα φαινόμενα μέτριας έντασης μόνο σε πιο ευνοημένες περιπτώσεις και σε λίγο μεγαλύτερα υψόμετρα, χωρίς όμως γενικευμένο χαρακτήρα».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmeteo.kallianos%2Fposts%2Fpfbid02rLEvLYNH91Wq2mr9DFuAkHEe9YPqjgKuzuT9sMV2uKCREd9qfXQxb2RN49DwLvCcl&show_text=true&width=500" width="500" height="608" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Επίσης ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μιλάει και για πιθανότητα αυξημένης δυναμικής από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, κάτι που βρίσκεται ακόμα υπό αξιολόγηση. «Οι περισσότερες πιθανές «εκπλήξεις» ως προς τις χιονοπτώσεις ενδέχεται να αφορούν την Τρίτη και έπειτα, είναι πιθανή η εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων όχι μόνο στα ορεινά – ημιορεινά αλλά ειδικά από τη Θεσσαλία και βορειότερα, ακόμα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Το σενάριο αυτό δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει και αποτελεί μια πιθανότητα που απαιτεί επιβεβαίωση τις επόμενες ημέρες» ανέφερε ο ίδιος. Η πρόγνωση του Νίκου Καντερέ

Σε χειμωνιάτικο 10ήμερο μπαίνουμε μετά τις αλκυονίδες, προβλέπει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές. Εκείνος αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, το κατά πόσο οι βροχές και τα χιόνια που έρχονται στο 10ήμερο, θα αναπληρώσουν τις ελλείψεις σε Μόρνο, Υλίκη και Μαραθώνα. Αναλυτικά: «Ύστερα από τις αλκυονίδες και τις σχετικά μεγάλες μέγιστες θερμοκρασίες με τους ασθενείς ανέμους, μπαίνουμε σε ένα χειμωνιάτικο 10ήμερο τουλάχιστον που θα κυριαρχήσουν οι συννεφιές με τις βροχές στα πεδινά, τα χιόνια στα ορεινά αλλά και χαμηλότερα στα βόρεια και κεντρικά, τις καταιγίδες στις δυτικές, τις νότιες και ανατολικές περιοχές.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKanteresNikos%2Fposts%2Fpfbid0245by8D4LfqgtWVPCqjkzk39Uwufbm6AFhoB6BARmZ7ZUqzSH5SkhEZvr9XFUk34cl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>