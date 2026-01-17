Τουρκία: Σοκ από τη δολοφονία 17χρονου από 15χρονο

«Μου είπε τι κοιτάς, έβγαλα το μαχαίρι και τον κάρφωσα στο στομάχι»

Σοκ έχει προκαλέσει η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 17χρνου έξω από καφετέρια σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης με δράστη έναν 15χρονο. Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Τουρκία, λίγα δευτερόλεπτα αφού ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες, ο 17χρονος Άτλας Καγκλαγιάν δέχθηκε ένα χτύπημα από μαχαίρι με αποτέλεσμα αρχικά να τρεκλίσει και στη συνέχεια να πέσει στο έδαφος.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Maalesef koruyamadık.<br>17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki saldırganlar tarafından katledilmesine ilişkin görüntüler.<a href="https://twitter.com/hashtag/Atlas%C3%87a%C4%9Flayan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AtlasÇağlayan</a> <a href="https://t.co/AVJdVPvYB1">pic.twitter.com/AVJdVPvYB1</a></p>— TALEBE (@KursunK3laM35) <a href="https://twitter.com/KursunK3laM35/status/2012214847904129472?ref_src=twsrc%5Etfw">January 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με τον 15χρονο δράστη όλα συνέβησαν επειδή ο 17χρονος του είπε «τι με κοιτάς;» και κινήθηκε προς το μέρος του. Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου, λίγη ώρα μετά το έγκλημα, «όταν έκανε την κίνηση αυτή, έβγαλα το μαχαίρι που είχα μαζί μου και τον χτύπησα. Τον μαχαίρωσα μια φορά στο στομάχι». Μετά το μαχαίρωμα, φίλοι του ανήλικου δράστη του είπαν να τους δώσει το φονικό όργανο το οποίο πέταξε στο έδαφος όπου το βρήκαν στη συνέχεια οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με τον δράστη, το 17χρονο θύμα «μου ήταν παντελώς άγνωστο, δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ».