Το αναπτυξιακό τουρνουά πινγκ-πονγκ «Ιω. Ασημακόπουλος» στην Πάτρα

Το 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ) της σεζόν 2025-2026 θα διεξαχθεί στην Πάτρα στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2026. Η Πάτρα με τη μεγάλη παράδοση στην επιτραπέζια αντισφαίριση θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση για 14η φορά.

Το διεξάγει από την αρχή της δεκαετίας του ’10, πριν από την καθιέρωση από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α του θεσμού των αναπτυξιακών και το αφιερώνει πάντοτε στη μνήμη του Γιάννη Ασημακόπουλου, μέλους του ΔΣ και πρώην προέδρου της Τοπικής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Τόπος διεξαγωγής θα είναι και φέτος το κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Πετρόπουλος», στο Κουκούλι (Πατρών-Κλάους 85-87).

Στους αγώνες θα λάβουν μέρος 158 αθλήτριες και αθλητές από 47 σωματεία από όλη τη χώρα. Θα διεξαχθούν 7 ηλικιακές κατηγορίες ( ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ- 21 συμ/χες), ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(31),ΠΑΙΔΩΝ(47),ΕΦΗΒΩΝ(28),ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(12),ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(10),ΝΕΑΝΙΔΩΝ(9)

Ο προγραμματισμός προβλέπει έναρξη των αγώνων το Σάββατο 17/01 στις 08.30 και λήξη την Κυριακή 18/01 νωρίς το απόγευμα. Θα γίνουν προκριματικοί αγώνες σε γκρουπ των 4 και στη συνέχεια αγώνες κατάταξης για όλους τους αγωνιζόμενους .

Το πρωτάθλημα διοργανώνει η Τοπική Επιτροπή ΕΦΟΕΠΑ Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου σε συνεργασία με το τον Δήμο Πατρέων.

Μέγας χορηγός του πρωταθλήματος για μια ακόμα φορά η μεγάλη τοπική εταιρεία ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ.

Χορηγοί επίσης τα ξενοδοχεία AIROTEL, MAISON GRECQUE, GALAXY, τα λουκούμια ΣΚΙΑΔΑΡΈΣΗΣ και το ERGON PHYSIO CENTER.

Χορηγοί Επικοινωνίας η εφημερίδα ΓΝΩΜΗ και gnomip.gr