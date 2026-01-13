Νέος προπονητής στον Ν.Ο. Πατρών ο Βασίλης Κουνδουράκης

Μόλις ο 41ος τεχνικός στην ιστορία του
Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον 39χρονο Βασίλη Κουνδουράκη, που διαδέχεται τον Λεμπέση, με τον οποίο η διοίκηση διέκοψε προχθες την συνεργασία τους.
Μετά την Παναχαϊκή, τον Προμηθέα, τον Απόλλωνα και τη Θύελλα, ήταν η σειρά και του ΝΟΠ να αλλάξει προπονητή μεσούσης της περιόδου, από τις ομάδες της Πάτρας στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες
Και μάλιστα όπως είχαμε αναφέρει πρώτοι, η επιλογή θα ήταν (όπως συνηθίζεται εσχάτως) από την προπονητική δεξαμενή της Αθήνας και όχι κάποιος Πατρινός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΝΟΠ:
«Ο Έλληνας προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας πόλο ενώ παράλληλα, αναλαμβάνει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη για τα τμήματα Παίδων και Εφήβων, με συνεργάτες τον Βασίλη Κανελλόπουλο και τον Φώτη Γιαννόπουλο.
Ο Βασίλης Κουνδουράκης, τα τελευταία δυόμιση χρόνια, ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Κραβαρίτη στον πάγκο της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού. Ως Βοηθός Προπονητής, συμμετείχε σε δύο συνεχόμενα Final-Four του Champions League όπου τη σεζόν 2023-24 έφτασε ως τον τελικό. Επίσης, κατέκτησε -ως μέλος του τεχνικού επιτελείου των Ερυθρολεύκων- ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και δύο εγχώρια Σούπερ Καπ.
Επιπλέον, μετράει ακόμα μία θητεία στον Ολυμπιακό καθώς τη σεζόν 2008-09 αποτέλεσε τον συνεργάτη του Χάρη Παυλίδη στην γυναικεία ομάδα των Πειραιωτών, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Τις σεζόν 2016-18 εργάστηκε στον Ν.Ο. Λάρισας, τον οποίο οδήγησε στην Α1 Γυναικών για πρώτη φορά στην ιστορία του ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη γυναικεία ομάδα του Ν.Ο. Ρεθύμνου όπου για τις σεζόν 2019-21 συμμετείχε στην Α1 με το χαμηλότερο ηλικιακό ρόστερ της κατηγορίας.
Συνεχίζεται λοιπόν απρόσκοπτα η υλοποίηση της βασικής φιλοσοφίας της Διοίκησης για ανάπτυξη των αγωνιστικών τμημάτων του Ομίλου με την άμεση διασύνδεσή τους με την ανδρική ομάδα και με μέσο τη συστηματική καθημερινή προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά.
Βασίλη, καλώς ήρθες στη μεγάλη οικογένεια του ΝΟΠ!".
Ο 41ος στην ιστορία του ΝΟΠ
Ο Βασίλης Κουνδουράκης είναι ο 41ος τεχνικός στην ιστορία του ΝΟΠ. Αναλυτικά η λίστα (μακροβιότερος όλων ο Κακουλίδης):
Α/Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
1 1929-1930 ; (Αυστριακός)
2 08-07-1930 1930 Φάουστο Βέκι (Ιταλός)
3 1931 Τάκης Σακελλαρίου
4 1932 1933 Κλεάνθης Παλαιολόγος
5 1933 Ζόζεφ Μπέργκε (Ούγγρος)
6 00-00-1934-00-00-1945 Χρήστος Σβολόπουλος
7 1946 Φ. Πάνος
8 1947 Εδμούνδος Γκρου (Γάλλος)
9 1949 Ν. Τασσόπουλος
10 1949 Δ. Νακέλης
1950 Χρήστος Σβολόπουλος
1951 Δ. Νακέλης
11 1952 Σίριο Μπανκέλι (Ιταλός)
12 1958 Λούκας Τσιγκάνοβιτς (Γιουγκοσλάβος)
13 1959 Βασίλης Αριστάρχης
14 1960 Βίκο Τσβιέτκοβιτς (Γιουγκοσλάβος)
1962 Βίκο Τσβιέτκοβιτς (Γιουγκοσλάβος)
15 1963 Σαρόζι (Ούγγρος)
16 1963 Ζασζ (Ούγγρος)
17 1963 Μπρόντι (Ούγγρος)
18 00-00-1963 05-07-1966 Θόδωρος Μπλούδρος
19 06-07-1966 Μιχάλης Γεωργόπουλος
00-00-1969 00-00-1970 Θόδωρος Μπλούδρος
20 1970 Νίκος Μολώχας
21 1971 Νίκος Λουκάτος
00-00-1971 00-00-1974 Θόδωρος Μπλούδρος
22 1975 Μίλο Λούσιτς (Γιουγκοσλάβος)
00-00-1976 00-00-1977 Νίκος Λουκάτος
1977 Θόδωρος Μπλούδρος
23 00-00-1977 00-00-1978 Νίκος Αναστασόπουλος
00-00-1978 00-00-1979 Μίλο Λούσιτς (Γιουγκοσλάβος)
24 1980 Κώστας Κοσκινάς
10-03-1981 00-00-1982 Νίκος Λουκάτος
25 00-00-1982 00-02-1983 Νίκος Βασιλείου
26 00-02-1983 00-05-1985 Ιβο Τρούμπιτς (Γιουγκοσλάβος)
27 00-05-1985 04-12-1999 Γιώργος Κακουλίδης
28 05-12-1999 28-11-2002 Πίτερ Μπαΐκοβιτς (Μαυροβούνιος)
29-11-2002 06-07-2005 Γιώργος Κακουλίδης
29 07-07-2005 07-10-2005 Παναγιώτης Βασιλόπουλος
30 08-10-2005 12-10-2006 Γιάννης Σταθόπουλος
31 13-10-2006 26-02-2008 Ιβάν Γέφτοβιτς (Σέρβος)
32 27-02-2008 02-06-2008 Λάμπρος Αναστασόπουλος
33 03-06-2008 26-02-2010 Δημήτρης Σελετόπουλος
27-02-2010 28-10-2010 Λάμπρος Αναστασόπουλος
34 01-11-2010 22-07-2011 Μάκης Λυκούδης
35 24-08-2011 06-09-2012 Γιάννης Γιαννουρής
36 23-09-2012 31-07-2014 Κώστας Σακκαλής
01-08-2014 23-07-2015 Μάκης Λυκούδης
37 24-07-2015 31-07-2017 Βασίλης Λαμπάτος
01-08-2017 31-07-2019 Κώστας Σακκαλής
01-08-2019 12-01-2020 Παναγιώτης Βασιλόπουλος
13-01-2020 31-08-2022 Βασίλης Λαμπάτος
38 01-09-2022 30-06-2023 Δημήτρης Κραβαρίτης
39 01-07-2023 31-07-2004 Γιώργος Ντόσκας
01-08-2024 12-08-2025 Βασίλης Λαμπάτος
40 13-08-2025 11-01-2026 Φώντας Λεμπέσης
41 12-01-2026-σήμερα Βασίλης Κουνδουράκης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr