Νέος προπονητής στον Ν.Ο. Πατρών ο Βασίλης Κουνδουράκης

Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον 39χρονο Βασίλη Κουνδουράκη, που διαδέχεται τον Λεμπέση, με τον οποίο η διοίκηση διέκοψε προχθες την συνεργασία τους.

Μετά την Παναχαϊκή, τον Προμηθέα, τον Απόλλωνα και τη Θύελλα, ήταν η σειρά και του ΝΟΠ να αλλάξει προπονητή μεσούσης της περιόδου, από τις ομάδες της Πάτρας στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες

Και μάλιστα όπως είχαμε αναφέρει πρώτοι, η επιλογή θα ήταν (όπως συνηθίζεται εσχάτως) από την προπονητική δεξαμενή της Αθήνας και όχι κάποιος Πατρινός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΝΟΠ:

«Ο Έλληνας προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας πόλο ενώ παράλληλα, αναλαμβάνει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη για τα τμήματα Παίδων και Εφήβων, με συνεργάτες τον Βασίλη Κανελλόπουλο και τον Φώτη Γιαννόπουλο.

Ο Βασίλης Κουνδουράκης, τα τελευταία δυόμιση χρόνια, ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Κραβαρίτη στον πάγκο της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού. Ως Βοηθός Προπονητής, συμμετείχε σε δύο συνεχόμενα Final-Four του Champions League όπου τη σεζόν 2023-24 έφτασε ως τον τελικό. Επίσης, κατέκτησε -ως μέλος του τεχνικού επιτελείου των Ερυθρολεύκων- ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και δύο εγχώρια Σούπερ Καπ.

Επιπλέον, μετράει ακόμα μία θητεία στον Ολυμπιακό καθώς τη σεζόν 2008-09 αποτέλεσε τον συνεργάτη του Χάρη Παυλίδη στην γυναικεία ομάδα των Πειραιωτών, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Τις σεζόν 2016-18 εργάστηκε στον Ν.Ο. Λάρισας, τον οποίο οδήγησε στην Α1 Γυναικών για πρώτη φορά στην ιστορία του ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη γυναικεία ομάδα του Ν.Ο. Ρεθύμνου όπου για τις σεζόν 2019-21 συμμετείχε στην Α1 με το χαμηλότερο ηλικιακό ρόστερ της κατηγορίας.

Συνεχίζεται λοιπόν απρόσκοπτα η υλοποίηση της βασικής φιλοσοφίας της Διοίκησης για ανάπτυξη των αγωνιστικών τμημάτων του Ομίλου με την άμεση διασύνδεσή τους με την ανδρική ομάδα και με μέσο τη συστηματική καθημερινή προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά.

Βασίλη, καλώς ήρθες στη μεγάλη οικογένεια του ΝΟΠ!".

Ο 41ος στην ιστορία του ΝΟΠ

Ο Βασίλης Κουνδουράκης είναι ο 41ος τεχνικός στην ιστορία του ΝΟΠ. Αναλυτικά η λίστα (μακροβιότερος όλων ο Κακουλίδης):

Α/Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

1 1929-1930 ; (Αυστριακός)

2 08-07-1930 1930 Φάουστο Βέκι (Ιταλός)

3 1931 Τάκης Σακελλαρίου

4 1932 1933 Κλεάνθης Παλαιολόγος

5 1933 Ζόζεφ Μπέργκε (Ούγγρος)

6 00-00-1934-00-00-1945 Χρήστος Σβολόπουλος

7 1946 Φ. Πάνος

8 1947 Εδμούνδος Γκρου (Γάλλος)

9 1949 Ν. Τασσόπουλος

10 1949 Δ. Νακέλης

1950 Χρήστος Σβολόπουλος

1951 Δ. Νακέλης

11 1952 Σίριο Μπανκέλι (Ιταλός)

12 1958 Λούκας Τσιγκάνοβιτς (Γιουγκοσλάβος)

13 1959 Βασίλης Αριστάρχης

14 1960 Βίκο Τσβιέτκοβιτς (Γιουγκοσλάβος)

1962 Βίκο Τσβιέτκοβιτς (Γιουγκοσλάβος)

15 1963 Σαρόζι (Ούγγρος)

16 1963 Ζασζ (Ούγγρος)

17 1963 Μπρόντι (Ούγγρος)

18 00-00-1963 05-07-1966 Θόδωρος Μπλούδρος

19 06-07-1966 Μιχάλης Γεωργόπουλος

00-00-1969 00-00-1970 Θόδωρος Μπλούδρος

20 1970 Νίκος Μολώχας

21 1971 Νίκος Λουκάτος

00-00-1971 00-00-1974 Θόδωρος Μπλούδρος

22 1975 Μίλο Λούσιτς (Γιουγκοσλάβος)

00-00-1976 00-00-1977 Νίκος Λουκάτος

1977 Θόδωρος Μπλούδρος

23 00-00-1977 00-00-1978 Νίκος Αναστασόπουλος

00-00-1978 00-00-1979 Μίλο Λούσιτς (Γιουγκοσλάβος)

24 1980 Κώστας Κοσκινάς

10-03-1981 00-00-1982 Νίκος Λουκάτος

25 00-00-1982 00-02-1983 Νίκος Βασιλείου

26 00-02-1983 00-05-1985 Ιβο Τρούμπιτς (Γιουγκοσλάβος)

27 00-05-1985 04-12-1999 Γιώργος Κακουλίδης

28 05-12-1999 28-11-2002 Πίτερ Μπαΐκοβιτς (Μαυροβούνιος)

29-11-2002 06-07-2005 Γιώργος Κακουλίδης

29 07-07-2005 07-10-2005 Παναγιώτης Βασιλόπουλος

30 08-10-2005 12-10-2006 Γιάννης Σταθόπουλος

31 13-10-2006 26-02-2008 Ιβάν Γέφτοβιτς (Σέρβος)

32 27-02-2008 02-06-2008 Λάμπρος Αναστασόπουλος

33 03-06-2008 26-02-2010 Δημήτρης Σελετόπουλος

27-02-2010 28-10-2010 Λάμπρος Αναστασόπουλος

34 01-11-2010 22-07-2011 Μάκης Λυκούδης

35 24-08-2011 06-09-2012 Γιάννης Γιαννουρής

36 23-09-2012 31-07-2014 Κώστας Σακκαλής

01-08-2014 23-07-2015 Μάκης Λυκούδης

37 24-07-2015 31-07-2017 Βασίλης Λαμπάτος

01-08-2017 31-07-2019 Κώστας Σακκαλής

01-08-2019 12-01-2020 Παναγιώτης Βασιλόπουλος

13-01-2020 31-08-2022 Βασίλης Λαμπάτος

38 01-09-2022 30-06-2023 Δημήτρης Κραβαρίτης

39 01-07-2023 31-07-2004 Γιώργος Ντόσκας

01-08-2024 12-08-2025 Βασίλης Λαμπάτος

40 13-08-2025 11-01-2026 Φώντας Λεμπέσης

41 12-01-2026-σήμερα Βασίλης Κουνδουράκης