Πρωτιά για την παιδική ομάδα πόλο του ΝΟ Πατρών

Κ16 : Ά φάση του πρωταθλήματος παίδων 2026 Γ όμιλος Πάτρας: Στην πρώτη θέση η ομάδα του ΝΟΠ

Πρώτοι οι παίδες τουΝΟΠ στον όμιλο Πάτρας. Η ομάδα του προπονητή Φώτη Γιαννόπουλου κατάφερε με τρεις νίκες να τεθεί στην κορυφή του ομίλου της και να έχει πλεονέκτημα στις επόμενες κληρώσεις των φάσεων, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ομάδας του ΝΟΠ έχουν ως εξής:

1η αγωνιστική, ΝΟΠ – ΝΟ Βουλιαγμένης 10-09

2η αγωνιστική, ΝΟΠ - ΟΣΦΠ 26-09

3η αγωνιστική, ΝΕΠ – ΝΟΠ 13-19. Τα 8λεπτα: 1-7, 5-3, 3-4, 4-5. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 3, Γιαουπάι 2, Σακαρέλης 3, Γιαννόπουλος 2, Καλύβας 1, Γαλάνης 1, Αβράμης 1. Τα γκολ του ΝΟΠ: Καγκελάρης 2, Ζαφείρης 4, Τουντόπουλος 3, Νικολόπουλος 1, Αθανασόπουλος 2, Αναστασίου 2, Νταφογιάννης 1, Σοφιανόπουλος 3, Σκεπαρνιάς 1.

Την ομάδα παίδων του ΝΟΠ με προπονητή τον Φώτη Γιαννόπουλο, συνεργάτη στον πάγκο τον πρώτο προπονητή Φώντα Λεμπέση και υπεύθυνο της ομάδας τον Δημήτρη Καγκελάρη απετέλεσαν οι παρακάτω αθλητές:

1. Αθανασόπουλος Σπύρος

2. Αναστασίου Γεώργιος

3. Ανδρεόπουλος Γιάννης

4. Γαλάνης Ανδρέας

5. Ζαφείρης Ηλίας

6. Καγκελάρης Σπύρος

7. Κυριακόπουλος Χαρίτωνας

8. Μιχαήλ Παναγιώτης

9. Μολώνης Δημήτρης

10. Νικολόπουλος Ανδρέας

11. Νταφογιάννης Παντελής

12. Παπούλιας Γιώργος

13. Παπουλίδης Ίωνας

14. Παρασκευόπουλος Νεοκλής

15. Ράμμος Ιάσωνας

16. Σκερπανιάς Οδυσσέας

17. Σοφιανόπουλος Θέμης

18. Σχωρτσανίτης Κωνσταντίνος

19. Τουντόπουλος Διονύσης

20. Τσιόλιας Κωνσταντίνος

21. Χριστόπουλος Κωνσταντίνος



Η ΝΕΠ

Η ΝΕΠ νίκησε με 18-13 τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα. Τα 8λεπτα: 6-2, 4-4, 5-3, 3-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 1, Γιαουπάι 4, Σακαρελης 3, Γιαννόπουλος 1, Καλύβας 2, Γαλάνης 1, Αβράμης 6.

Η ΝΕΠ ηττήθηκε με σκορ 14-12 από τον ΝΟ Βουλιαγμένης στο δεύτερο παιχνίδι της. Τα 8λεπτα: 3-5, 3-4, 2-4, 4-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 1, Γιαουπάι 3, Καλύβας 3, Γαλάνης 1, Αβράμης 4.

Ο προπονητής Θανάσης Κοντάκοςχρησιμοποιησε τους: Ιωάννης Αβράμης, Μιχάλης Κούρτης, Γιώργος Καρλέτσης, Νάσος Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Τζελετόπουλος, Κωνσταντίνος Γαλάνης, Ανδρέας Γιαουπάι, Δημοσθένης Μητρόπουλος, Μάριος Κάνδυλας, Ιωακείμ Κάνδυλας, Γιώργος Νταβλούρος, Δημήτρης Παπανίκος, Παναγιώτης Καλύβας, Εκτορας Γιουρούκος, Αλέξανδρος Σταματακόπουλος.