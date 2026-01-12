Νίκη για την Ακαδημία των Σπορ Πάτρας

Με το δεξί μπήκε η αντρική ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας, αφου νίκησε στην Ηλιούπολη την τοπική ομάδα με 32-26.

Πλέον έφθασε σε απόσταση αναπνοής την πρωτοπόρο Πολιτεία που έχασε στην έδρα της απο τον Ολυμπιακό Κερατσινίου με 30-23. Η Πατρινή ομάδα είναι η μοναδική αήττητη στο πρωτάθλημα με 4 νίκες – 3 ισοπαλίες, και ισοβαθμεί στην 2η θέση με Ολυμπιακό Κερατσινίου και Έσπερο Καλλιθέας με τους οποίους έχει αναδειχθεί ισόπαλη.

Η νίκη της ομάδας του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου ήταν καθοριστική για την συνέχεια, αφού έμεινε μέσα στην υπόθεση της ανόδου στην Α2 Εθνική που στοχεύει.

Μέχρι το 45΄ οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 22-22 και η ομάδα της Πάτρας είχε την πρωτοπορία στο σκορ. Η Ακαδημία με σερί 4-0 ξέφυγε στο 50΄ με 26-22, αύξησε την διαφορά στο 55΄ σε 30-23 και πήρε την νίκη με 32-26 έχοντας τοπ σκορερ τον Αλέξη Παπαγιαννόπουλο με 11 γκολ.

Η μοναδική ατυχία στον αγώνα ήταν ( κατά λάθος ) ο τραυματισμός του Γιάννη Παπακωστόπουλου που έσκισε το φρύδι του και έκανε ράμματα.

Τα 5λεπτα: 1-4,4-7,6-9,11-11,13-13,16-17 (ημ), 18-19,19-21, 22-22, 22-26, 23-30, 26-32.

Οι 2λεπτες αποβολές: 5-5. Τα πέναλτι: 3/3 - 1/1.

Διαιτήτευσαν οι: Σκλαβενίτης - Βαγγελτζίκης.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Μελέτης Παζάρογλου): Χονδρόπουλος 2, Ξεσφίγγης, Βασιλόπουλος 3, Κοντογιώργος 4, Νεοχωρίτης, Στεφανίδης, Μαυρομάτης 4, Ακερμανίδης 3, Στεφανίδης 3, Μαυρομάτης 1, Καραμολέγκος, Πιερράκος 3, Κονακάς, Διαμαντάκος 2, Τραπεζάρης 1.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος): Σαρίκας 3, Χ. Παπαγιαννόπουλος 3, Κολιούλης 2, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 11, Γεωργίου 3, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Μακρυδάκης, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 3, Ιωαν. Γιαννακούρας 4, Αργυρός 1, Αλεξόπουλος, Άγγ. Γιαννακούρας 2, Αποστόλου.

Η βαθμολογία έχει ως εξής:

1. Πολιτεία.................... ..........12

2. Ακαδημία των Σπορ.............11

3. Έσπερος Καλλιθέας............11

4. Ολυμπαικός Κερατσινίου.....11

5. ΑΣΟΔ Ασπροπύργου...........7

6. Ιδομενέας Γαλατα Χανίων....6

7. ΑΣ Ηλιούπολη.....................6

8. Δίας Μοσχάτου Ταύρου........2

9. Πολυνίκης Ναυπλίου............0

10. Πήγασος Κυψέλης.............0

Την επόμενη αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή στις 7:00 μ.μ. στο Κ. Πετρόπουλος στο Κουκούλι θα φιλοξενήσει την ομάδα του Πολυνίκη Ναυπλίου.