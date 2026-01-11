«Σύντομα»: Ο Τραμπ προαναγγέλλει εξελίξεις στην Κούβα

Με μία σειρά από αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει εξελίξεις στην Κούβα.

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε ανάρτηση του χρήστη με το όνομα Thomas_A και τη μοναδική λέξη «Soon» (σ.σ: σύντομα), συνοδευόμενη από θολή ασπρόμαυρη φωτογραφία του ιδίου στη στέγη του Λευκού Οίκου.

Η πιο διαδεδομένη ερμηνεία όταν ο Τραμπ ανεβάζει παρόμοιες ασπρόμαυρες ή θολές φωτογραφίες του ιδίου πάνω στη στέγη του Λευκού Οίκου με λεζάντα Soon, σηματοδοτούν μία αναφορά στο Q drop 644 («FREEDOM») και υπονοεί ότι κάτι πολύ μεγάλο για την «απελευθέρωση» έρχεται πολύ σύντομα.

Μία δεύτερη -πολύ συνηθισμένη- εξήγηση είναι ότι επίκειται άμεσα κάποια μεγάλη πολιτική/νομική/στρατιωτική κίνηση από τον Τραμπ.

Σε ανάρτηση του χρήστη Cliff Smith ότι «Ο Μάρκο Ρούμπιο θα είναι πρόεδρος της Κούβας», ο Τραμπ απάντησε: «Μου ακούγεται καλό!».

Σε άλλο σχόλιο, της Ana Maria Viso, που έκανε λόγο για «απερίγραπτο όνειρο» μιας 78χρονης μητέρας που μετανάστευσε από την Κούβα το 1960 να δει τέτοια εξέλιξη, ο Τραμπ προχώρησε σε αναδημοσίευση.

Ανάλογα έκανε και με ανάρτηση του RookieUmpire που έγραφε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε «αλυσίδα νικών» με ανατροπή δεκαετιών «κομμουνισμού» στη Βενεζουέλα, στο Ιράν και στην Κούβα, καθώς και με σχόλιο του Praying Medic ότι «ο Τραμπ έβαλε τέλος στα καθεστώτα Μπους, Κλίντον, Ομπάμα και Μπάιντεν» και «είναι σίγουρα ικανός για το έργο».

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε επίσης ανάρτηση του Marc Thiessen ότι «το κουβανικό καθεστώς επέζησε κάθε προέδρου από τον Αϊζενχάουερ» και ότι «δεν θα ήταν κάτι αν αυτό το σερί τελείωνε με τον Ντόναλντ Τραμπ;».

Η κλιμάκωση κορυφώθηκε με δική του ανάρτηση, στην οποία έγραψε ότι «η Κούβα για πολλά χρόνια ζούσε από μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ από τη Βενεζουέλα» και ότι σε αντάλλαγμα παρείχε «υπηρεσίες Ασφαλείας» στους «δύο τελευταίους δικτάτορες» της χώρας.

Υποστήριξε ότι «οι περισσότεροι από αυτούς τους Κουβανούς είναι ΝΕΚΡΟΙ από την επίθεση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα» και ότι η Βενεζουέλα «δεν χρειάζεται πλέον προστασία από τους τραμπούκους και εκβιαστές που την κρατούσαν όμηρο».

Στην ίδια ανάρτηση τόνισε ότι η Βενεζουέλα «έχει τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο (με διαφορά!), για να την προστατεύει, και θα την προστατεύσουμε», για να προσθέσει με κεφαλαία γράμματα: «ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ!». Κατέληξε προτρέποντας την Κούβα να «κάνει συμφωνία ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ».

Η Βενεζουέλα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας, ωστόσο, σύμφωνα με δεδομένα μεταφορών, κανένα φορτίο δεν έχει αναχωρήσει από βενεζουελάνικα λιμάνια προς την Καραϊβική χώρα μετά τη μεταφορά στις ΗΠΑ του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις στις αρχές Ιανουαρίου.

Την ίδια ώρα, το Καράκας και η Ουάσιγκτον προχωρούν σε συμφωνία ύψους 2 δισ. δολαρίων για την προμήθεια έως και 50 εκατ. βαρελιών βενεζουελάνικου πετρελαίου προς τις ΗΠΑ, με τα έσοδα να κατατίθενται σε λογαριασμούς υπό την εποπτεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Η αντίδραση της Αβάνας

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η χώρα του δεν μπορεί να δέχεται υποδείξεις από εκείνους που «μετατρέπουν τα πάντα σε επιχείρηση».

Η Κούβα δεν έχει λάβει αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που παρείχε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες.

Πρόσθεσε ότι η Κούβα έχει το δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα είναι πρόθυμη να τα εξάγει. Η Κούβα ιστορικά εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.

Ο Ροντρίγκες κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιδεικνύουν «εγκληματική» συμπεριφορά που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.

Η Κούβα ανακοίνωσε ότι 32 μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών της σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιδρομής στη Βενεζουέλα, σημειώνοντας ότι είχαν ευθύνη για «ασφάλεια και άμυνα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τη συμφωνία μεταξύ των δύο συμμάχων.

Η χώρα εξαρτάται από εισαγωγές αργού και καυσίμων για τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και των οχημάτων της.

Η Βενεζουέλα παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής, με περίπου 26.500 βαρέλια ημερησίως πέρυσι, ποσότητα που κάλυπτε σχεδόν το 50% του ελλείμματος πετρελαίου της Κούβας.

Το Μεξικό έχει αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε εναλλακτικό προμηθευτή, αν και οι ποσότητες παραμένουν μικρές, με την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ να δηλώνει ότι δεν έχει αυξηθεί ο όγκος των αποστολών, παρά το γεγονός ότι το Μεξικό έχει εξελιχθεί σε «σημαντικό προμηθευτή» για την Κούβα λόγω των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων στη Βενεζουέλα.

Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η οικονομική και πολιτική κατάσταση της Κούβας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, χωρίς ωστόσο να υποστηρίζουν ξεκάθαρα την πρόβλεψη του Τραμπ ότι το νησί είναι «έτοιμο να καταρρεύσει», ενώ επισημαίνουν ότι τομείς όπως η γεωργία και ο τουρισμός πλήττονται σοβαρά από συχνές διακοπές ρεύματος, κυρώσεις και άλλα προβλήματα και ότι η ενδεχόμενη απώλεια των εισαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να δυσκολέψει περαιτέρω τη διακυβέρνηση του προέδρου Ντίαζ-Κανέλ.