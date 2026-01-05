Νέα Υόρκη: Αθώος για όλες τις κατηγορίες δήλωσε ο Ν. Μαδούρο

Φορώντας χειροπέδες και στολή φυλακισμένου μεταφέρθηκε ο Νικολάς Μαδούρο -με ελικόπτερο και θωρακισμένο όχημα- στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, μαζί με τη σύζυγό του, για την πρώτη διαδικαστική ακρόαση ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή.

Στις 19:01 ο Μαδούρο εισήλθε στην αίθουσα του δικαστηρίου φορώντας μια μπλε στολή κρατούμενου, αντάλλαξε χειραψία με τον δικηγόρο του και κάθισε. Ακολούθησε η σύζυγός του. Και οι δύο φορούσαν ακουστικά προκειμένου να ακούν τη μετάφραση της διαδικασίας.

Ο Ν. Μαδούρο ισχυρίστηκε επανειλημμένα ότι εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης της Βενεζουέλας ενώ ανέφερε ότι δεν είχε διαβάσει ακόμη το κατηγορητήριο εναντίον του και δεν είχε ενημερωθεί για τα δικαιώματά του. «Δεν γνώριζα αυτά τα δικαιώματα», είπε μέσω του διερμηνέα. «Η εξοχότητά σας με ενημερώνει τώρα γι’ αυτά».

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν διάβασε την περίληψη των κατηγοριών εναντίον του Μαδούρο, οι οποίες περιλαμβάνουν τη «συνωμοσία ναρκωτικών-τρομοκρατίας». Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο ότι ηγείτο ενός δικτύου διακίνησης κοκαΐνης που συνεργαζόταν με βίαια καρτέλ ναρκωτικών, όπως τα Σιναλόα και Ζέτα του Μεξικού, τους αντάρτες FARC της Κολομβίας και τη συμμορία Τρεν δε Αράγκουα της Βενεζουέλας.

Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι η δήλωση μη ενοχής του Μαδούρο ισχύει για όλες τις κατηγορίες, με τον δικαστή Χέλερσταϊν να απαντά στον κατηγορούμενο: «Θα υποβληθεί δήλωση μη ενοχής εκ μέρους του κ. Μαδούρο».

Για δεύτερη φορά, ο Μαδούρο ερωτήθηκε για την δήλωση μη ενοχής του και είπε: «Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος για τίποτα από όσα αναφέρονται εδώ».

Αμέσως μετά τον 63χρονο Μαδούρο, αθώα στις κατηγορίες δήλωσε και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία τόνισε «είμαι η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας».

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε όταν ο δικηγόρος της Σίλια Φλόρες, ανέφερε ότι η πελάτισσά του έχει «θέματα υγείας, τα οποία χρήζουν ιατρικής περίθαλψης».

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι συμφώνησαν να παραμείνουν προς το παρόν κρατούμενοι, με τους δικηγόρους τους να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μελλοντικά να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση.

«Είναι δουλειά μου να διασφαλίσω ότι πρόκειται για μια δίκαιη δίκη», είχε τονίσει στην αρχή της διαδικασίας ο Χέλερσταϊν, «Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτό σκοπεύω να κάνω».

Η δίκη θα συνεχιστεί με νέα ακρόαση στις 17 Μαρτίου. Ο Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του, τον γιο του και τρία άλλα άτομα, κατηγορούνται ότι συνεργάζονται με καρτέλ ναρκωτικών για να διευκολύνουν την αποστολή χιλιάδων τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστούν.

Τηλεοπτικές κάμερες ή συσκευές εγγραφής μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου δεν επιτρέπονταν, αλλά δημοσιογράφοι και το κοινό παρακολούθησαν τη διαδικασία σε γεμάτες αίθουσες.

Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες υποστηρικτές του Μαδούρο και λιγοστοί Βενεζουελάνοι μετανάστες, αντίπαλοι του καθεστώτος.

ΟΗΕ: Kατάφωρη παραβίαση του Χάρτη, που συνιστά απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα, υπό το θέμα «Απειλές κατά της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας».

Η Κολομβία, μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου, ζήτησε κατεπείγουσα συνεδρίαση μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα.

Η Βενεζουέλα απέστειλε επίσης επιστολή στο Συμβούλιο στις 3 Ιανουαρίου ζητώντας τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου (S/2026/5), αίτημα το οποίο υποστήριξαν η Κίνα και η Ρωσία.

Η αναπ. γενική γραμματέας του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας εκ μέρους του γγ ΟΗΕ Aντόνιο Γκουτέρες επισημαίνοντας ότι «αμερικανικές δυνάμεις έδρασαν σε ολόκληρο το Καράκας και στις βόρειες πολιτείες Μιράντα, Αραγκούα και Λα Γκουάιρα», ενώ «η έκταση των απωλειών που προέκυψαν από αυτές τις ενέργειες παραμένει άγνωστη». Υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως «θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρις ότου καταστεί δυνατή μια ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση».

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε την αμερικανική ενέργεια ως «στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε πολιτικές και στρατιωτικές περιοχές» και ως «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη, που συνιστά απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια». Σημείωσε επίσης ότι ο πρόεδρος Μαδούρο «κρατείται στη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενος από τις αμερικανικές αρχές, μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, για σοβαρά ποινικά αδικήματα», υπογραμμίζοντας ότι «το άμεσο μέλλον της Βενεζουέλας παραμένει αβέβαιο».

Η Ρ. ΝτιΚάρλο εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για την πιθανή κλιμάκωση της αστάθειας στη χώρα, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στην περιοχή και το προηγούμενο που ενδέχεται να δημιουργηθεί».

Aνέφερε ότι η κατάσταση «αποτελεί αντικείμενο περιφερειακής και διεθνούς ανησυχίας εδώ και πολλά χρόνια», ιδίως μετά τις «αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του Ιουλίου 2024», κατά τις οποίες επισημάνθηκαν «σοβαρά ζητήματα» και διατυπώθηκε σταθερά το αίτημα για «πλήρη διαφάνεια και πλήρη δημοσιοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί «σοβαρές παραβιάσεις» ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι στις 3 Ιανουαρίου εκδόθηκε «διάταγμα έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το οποίο επεκτείνει πρόσθετες εξουσίες ασφάλειας στην κυβέρνηση».

Αναφερόμενη στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε ότι παραμένει «βαθιά ανήσυχη ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έγιναν σεβαστοί σε σχέση με την στρατιωτική ενέργεια της 3ης Ιανουαρίου», υπενθυμίζοντας ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ κατοχυρώνει «την απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους».

Κάλεσε όλους τους Βενεζουελάνους δρώντες να εμπλακούν σε «έναν χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατικό διάλογο», με «πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της κυρίαρχης βούλησης του λαού της Βενεζουέλας», ενώ προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει «σε πνεύμα αλληλεγγύης».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι σε καταστάσεις όπως η παρούσα «πρέπει να σεβαστούμε τον Χάρτη του ΟΗΕ» και την «απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας», τονίζοντας ότι «η δύναμη του νόμου πρέπει να υπερισχύσει» και ότι «αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε».

Μακρά η δικαστική πορεία

Όπως όλα δείχνουν αυτή θα είναι η αρχή μιας μακροχρόνιας δικαστικής πορείας.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Νικολάς Μαδούρο, μαζί με άλλα ηγετικά στελέχη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας έχουν, για περισσότερα από 25 χρόνια, «καταχραστεί τη θέση της δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει τους πάλαι ποτέ νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ως κατηγορούμενος στο αμερικανικό νομικό σύστημα, ο Μαδούρο θα έχει τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο άτομο που κατηγορείται για έγκλημα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να δικαστεί από σώμα ενόρκων απλών κατοίκων της Νέας Υόρκης.

Οι δικηγόροι του Μαδούρο αναμένεται να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της σύλληψής του, υποστηρίζοντας ότι έχει ασυλία από διώξεις ως αρχηγός κράτους.

Η υπόθεση ανατέθηκε στον 92 ετών ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν, έναν ανώτερο δικαστικός με μακρά εμπειρία που έχει στο παρελθόν χειριστεί υποθέσεις και απορρίψει αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ. Θα είναι η έναρξη μιας μακράς ακροαματικής διαδικασίας και σε πρώτη φάση θα είναι κυρίως διαδικαστική.

Εν τω μεταξύ, σημειώνεται ότι οι ελβετικές αρχές, θέλοντας ίσως να προλάβουν ενδεχόμενα αιτήματα της αμερικάνικης δικαιοσύνης, ανακοίνωσαν ότι δίνεται εντολή για πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον Μαδούρο και σε συνεργάτες του και βρίσκονται στην Ελβετία.