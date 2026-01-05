Ο Μαδούρο στο δικαστήριο της Ν. Υόρκης - Με ελικόπτερο, αυτοκινητοπομπή και πάνοπλους αστυνομικούς η μεταφορά του - ΒΙΝΤΕΟ

Αυτοκινητοπομπή με πάνοπλους αστυνομικούς μετέφερε σιδεροδέσμιο τον πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας σε ελικόπτερο και από εκεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδευόμενοι από πάνοπλους κομάντο της DEA, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, μεταφέρθηκαν 5 ώρες νωρίτερα από ο,τι αναμενόταν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης προκειμένου να δικαστούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους απήγγειλαν οι αρχές των ΗΠΑ μετά την κινηματογραφική αρπαγή τους από τη Βενεζουέλα κατά την επιχείρηση «αστραπή» που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Στις εικόνες ο Νικολάς Μαδούρο φαίνεται να φοράει χειροπέδες και στολή φυλακισμένου, να συνοδεύεται από στρατιωτικούς και να μπαίνει σε στρατιωτικό ελικόπτερο, στο οποίο βρίσκεται και η σύζυγός του, για να μεταφερθεί στο δικαστήριο και να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα του Μανχάταν. Ο ίδιος συνελήφθη στην Βενεζουέλα τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1/2026) μετά την επίθεση των ΗΠΑ.
Μάλιστα η μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο έγινε 5 ώρες πριν το καθορισμένο. Ενώ είχε προγραμματιστεί να μεταφερθεί τις 19:00 ώρα Ελλάδος η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι. Αυτό έγινε κυρίως για λόγους ασφαλείας ώστε να μην είναι γεμάτοι οι δρόμοι της Νέας Υόρκης.
Το ελικόπτερο, με το οποίο μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας συνοδεύτηκε και από ένα δεύτερο για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα μέσα σε μόλις 1,5 λεπτό εκείνος έφτασε στο ελικοδρόμιο κοντά στο δικαστήριο και από εκεί μπήκε σε τεθωρακισμένο όχημα και έφτασε στο δικαστικό μέγαρο.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έφτασε στο καθορισμένο σημείο και μεταφέρθηκε από το ελικοδρόμιο στο καθορισμένο στρατιωτικό όχημα, κουτσαίνοντας, για να φτάσει με ασφάλεια στο δικαστήριο. Εκείνος βέβαια επιβιβάστηκε με δυσκολία στο όχημα, αφού χρειάστηκε να «μπουσουλήσει» με τα γόνατα για να ανέβει και να καθίσει στην θέση του.
Δεκάδες κομάντος βρίσκονταν στα οχήματα που τον συνόδευαν, καθώς και σε αυτό που βρισκόταν ο ίδιος για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναταραχή. Για τον ίδιο λόγο δρόμοι της Νέας Υόρκης έχουν «ερημωθεί», αφού κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδονται.
Δείτε εδώ τις Live εικόνες:
Δημοσιογράφοι, αστυνομικοί και στρατιώτες έχουν περικυκλώσει το δικαστικό μέγαρο της Νέας Υόρκης, οι πρώτοι έτοιμοι να μεταδώσουν κάθε εξέλιξη και οι δεύτεροι σε επιφυλακή για την αποφυγή οποιουδήποτε επεισοδίου.
Ο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», προφυλακίστηκε το Σάββατο σε φυλακή στο Μπρούκλιν, όπου είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του 23 ώρες το 24ωρο, συνθήκες τις οποίες οι πρώην κρατούμενοι σε αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα Σον «Ντίντι» Κομπς και Γκισλέιν Μάξγουελ έχουν χαρακτηρίσει απάνθρωπες.
Τόσο κρατούμενοι όσο και οι δικηγόροι τους έχουν καταγγείλει τις ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό κέντρο.
Αναλυτικά οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο Μαδούρο και η σύζυγός του
Το κατηγορητήριο των αμερικανικών αρχών υποστηρίζει ότι ο Νικολάς Μαδούρο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Βενεζουέλας, για περισσότερα από 25 χρόνια, «καταχράστηκαν τη δημόσια εξουσία τους και διέφθειραν θεσμούς που κάποτε λειτουργούσαν νόμιμα, προκειμένου να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο και οι σύμμαχοί του παρείχαν «αστυνομική κάλυψη και υλικοτεχνική υποστήριξη» σε μεγάλα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, όπως το καρτέλ Σιναλόα και η συμμορία Tren de Aragua.
Τα εγκληματικά αυτά δίκτυα φέρονται να διοχέτευαν μέρος των κερδών τους σε ανώτερους αξιωματούχους, οι οποίοι τα προστάτευαν.
Μεταξύ άλλων πράξεων, ο Μαδούρο κατηγορείται ότι πουλούσε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε γνωστούς διακινητές ναρκωτικών και ότι διευκόλυνε πτήσεις υπό διπλωματική κάλυψη για τη μεταφορά χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα.
Ο ίδιος διώκεται για τέσσερις βασικές κατηγορίες:
- συνωμοσία για ναρκο-τρομοκρατία,
- συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ,
- κατοχή πολυβόλων όπλων και καταστροφικών μηχανισμών,
- συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων όπλων και καταστροφικών μηχανισμών.
Παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο στην Ελβετία
Η Ελβετία έχει «παγώσει» τυχόν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν ο Νικολάς Μαδούρο και συνεργάτες του στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας από δυνάμεις των ΗΠΑ στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το μέτρο, που τίθεται άμεσα σε ισχύ και θα εφαρμοστεί για τέσσερα χρόνια, έχει στόχο να αποτρέψει εκροή παράνομων ενδεχομένως περιουσιακών στοιχείων επιπροσθέτως των υφιστάμενων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, αναφέρει η ανακοίνωση.
Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζει μέλη της παρούσας κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η Ελβετία δήλωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.
