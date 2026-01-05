Ο Μαδούρο στο δικαστήριο της Ν. Υόρκης - Με ελικόπτερο, αυτοκινητοπομπή και πάνοπλους αστυνομικούς η μεταφορά του - ΒΙΝΤΕΟ

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδευόμενοι από πάνοπλους κομάντο της DEA, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, μεταφέρθηκαν 5 ώρες νωρίτερα από ο,τι αναμενόταν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης προκειμένου να δικαστούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους απήγγειλαν οι αρχές των ΗΠΑ μετά την κινηματογραφική αρπαγή τους από τη Βενεζουέλα κατά την επιχείρηση «αστραπή» που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στις εικόνες ο Νικολάς Μαδούρο φαίνεται να φοράει χειροπέδες και στολή φυλακισμένου, να συνοδεύεται από στρατιωτικούς και να μπαίνει σε στρατιωτικό ελικόπτερο, στο οποίο βρίσκεται και η σύζυγός του, για να μεταφερθεί στο δικαστήριο και να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα του Μανχάταν. Ο ίδιος συνελήφθη στην Βενεζουέλα τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1/2026) μετά την επίθεση των ΗΠΑ.

Μάλιστα η μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο έγινε 5 ώρες πριν το καθορισμένο. Ενώ είχε προγραμματιστεί να μεταφερθεί τις 19:00 ώρα Ελλάδος η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι. Αυτό έγινε κυρίως για λόγους ασφαλείας ώστε να μην είναι γεμάτοι οι δρόμοι της Νέας Υόρκης.

Το ελικόπτερο, με το οποίο μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας συνοδεύτηκε και από ένα δεύτερο για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα μέσα σε μόλις 1,5 λεπτό εκείνος έφτασε στο ελικοδρόμιο κοντά στο δικαστήριο και από εκεί μπήκε σε τεθωρακισμένο όχημα και έφτασε στο δικαστικό μέγαρο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έφτασε στο καθορισμένο σημείο και μεταφέρθηκε από το ελικοδρόμιο στο καθορισμένο στρατιωτικό όχημα, κουτσαίνοντας, για να φτάσει με ασφάλεια στο δικαστήριο. Εκείνος βέβαια επιβιβάστηκε με δυσκολία στο όχημα, αφού χρειάστηκε να «μπουσουλήσει» με τα γόνατα για να ανέβει και να καθίσει στην θέση του.

Δεκάδες κομάντος βρίσκονταν στα οχήματα που τον συνόδευαν, καθώς και σε αυτό που βρισκόταν ο ίδιος για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναταραχή. Για τον ίδιο λόγο δρόμοι της Νέας Υόρκης έχουν «ερημωθεί», αφού κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδονται.