Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη: «Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε ένα ρεκόρ καρδιάς»

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ήταν στον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, στις 22 Δεκεμβρίου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μιλήσει στο «Καλημέρα Ελλάδα» για τον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 και είχε καλέσει τον κόσμο να στηρίξει τη δράση. Πιο αναλυτικά, είχε αναφερθεί σε παλαιότερες προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων και είχε εκφράσει την ελπίδα για «ένα ρεκόρ καρδιάς». Ο εκλιπών δημοσιογράφος, με πολυετή εμπειρία σε τηλεμαραθωνίους και ενεργό παρουσία σε δράσεις στήριξης ευάλωτων ομάδων, είχε μιλήσει το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στο «Καλημέρα Ελλάδα», υπογραμμίζοντας τον στόχο της προσπάθειας και τη σημασία της συμμετοχής του κοινού.