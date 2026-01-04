Τα τελευταία λόγια του Γιώργου Παπαδάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα»: Ευχαριστώ που με κάνατε άνθρωπο της διπλανής πόρτας

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έξι μήνες μετά το τέλος της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», την οποία παρουσίαζε επί 34 χρόνια.

Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη σοβαρή ανακοπή και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Στις 4 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος είχε αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό του «Καλημέρα Ελλάδα» εμφανώς συγκινημένος, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο 34 ετών συνεχούς παρουσίας στην ίδια ζώνη και στο ίδιο τηλεοπτικό κανάλι.

Συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές είχαν εκτυλιχθεί στο πλατό της εκπομπής, όταν ο δημοσιογράφος είχε αποχαιρετήσει οριστικά το «Καλημέρα Ελλάδα». Παρότι στην έναρξη της τελευταίας εκπομπής είχε ζητήσει από τους συνεργάτες του «βοηθήστε με να μην συγκινηθώ», δεν είχε καταφέρει να συγκρατήσει τα δάκρυά του τη στιγμή που είχε πει για τελευταία φορά «Καλημέρα Ελλάδα», με την αυλαία να πέφτει υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ξανά Μαζί (Αυλαία και πάμε)» της Αρλέτας.

«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή για αυτή την οικογένεια που θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου. Η συγκίνηση είναι μια υπόθεση που στην τηλεόραση πραγματικά δεν δείχνει τα πραγματικά συναισθήματα. Είναι εύκολο να συγκινηθείς στην τηλεόραση», είχε αναφέρει αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.

