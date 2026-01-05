Emily Ratajkowski και Romain Gavras στην Αθήνα

Φωτογραφίες από τις βόλτες τους στην πόλη
Η Emily Ratajkowski πέρασε μέρος των εορταστικών διακοπών στην Αθήνα, μαζί με τον Romain Gavras, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στα social media.
Το γνωστό μοντέλο ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από γειτονιές της ελληνικής πρωτεύουσας, πιάτα ελληνικής κουζίνας που δοκίμασε, ένα έργο του Γιάννη Γαΐτη, αλλά και ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει κρατώντας το διαβατήριό της. Οι εικόνες αποτυπώνουν μια χαλαρή, ανεπιτήδευτη πλευρά του ταξιδιού της στην Ελλάδα.
Η σχέση της Emily Ratajkowski με τον Romain Gavras έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στη Νέα Υόρκη. Τότε, είχαν απαθανατιστεί να περπατούν στους δρόμους του Μανχάταν, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και ανταλλάσσοντας τρυφερές στιγμές.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Romain Gavras υπήρξε ζευγάρι με την Dua Lipa, με την οποία επίσης επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ενώ η Emily Ratajkowski είναι μητέρα ενός μικρού αγοριού και υπήρξε παντρεμένη για τέσσερα χρόνια.
