Emily Ratajkowski και Romain Gavras στην Αθήνα

Η Emily Ratajkowski πέρασε μέρος των εορταστικών διακοπών στην Αθήνα, μαζί με τον Romain Gavras, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στα social media.

Το γνωστό μοντέλο ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από γειτονιές της ελληνικής πρωτεύουσας, πιάτα ελληνικής κουζίνας που δοκίμασε, ένα έργο του Γιάννη Γαΐτη, αλλά και ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει κρατώντας το διαβατήριό της. Οι εικόνες αποτυπώνουν μια χαλαρή, ανεπιτήδευτη πλευρά του ταξιδιού της στην Ελλάδα.