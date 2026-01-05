Eurovision 2026: Οι 28 φιναλίστ που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό

Παρουσιάστηκαν οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό.

Η πρώτη παρουσίαση έγινε μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», που ξεκίνησε στην ΕΡΤ1 στις 19:00 κράτησε έως τις 22:00, δίνοντας στο κοινό την πρώτη του ολοκληρωμένη εικόνα για τις συμμετοχές που προκρίθηκαν.

Στην εκπομπή, το κοινό γνώρισε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, καθώς και το παρασκήνιο πίσω από κάθε πρόταση. Την παρουσίαση ανέλαβε η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, οι οποίοι σύστησαν τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνεντεύξεις, backstage στιγμές και μουσικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια της τρίωρης μετάδοσης παρουσιάζονται αποσπάσματα και των 28 τραγουδιών, ώστε να δοθεί μια πρώτη γεύση από το ύφος και τις μουσικές κατευθύνσεις των φετινών προτάσεων. Οι συμμετοχές αυτές θα διεκδικήσουν τελικά το εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα φιλοξενηθεί η Eurovision 2026.



Οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού



Μαρίκα | Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)

Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου & Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή