Ηρώ: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της- «Τον αγαπάω από δω ως τον ουρανό και πάλι πίσω»

Με αφορμή την έλευση του νέου έτους, η Ηρώ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σπάνια φωτογραφία με τον 22χρονο γιο της.

Η τραγουδίστρια και ο Γιώργος Λεχουρίτης υποδέχτηκαν το 2026 στα Τσαπουρνιά Αχαΐας και φωτογραφήθηκαν με φόντο το ορεινό τοπίο του οικισμού. «Τον αγαπάω. Από δω ως τον ουρανό και πάλι πίσω. Άλλη μια χρονιά που την υποδεχτήκαμε μαζί», έγραψε η Ηρώ στην ανάρτηση που συνόδευε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

