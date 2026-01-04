Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Back to Top
Ανακοινώθηκαν οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού «Sing for Greece», μέσα από την ειδική εκπομπή της ΕΡΤ με παρουσιάστρια τη Μπέττυ Μαγγίρα, στον δρόμο προς τη Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της ΕΡΤ οι 28 υποψήφιοι, σύμφωνα με την ημερομηνία που κατέθεσαν τη συμμετοχή τους, είναι οι εξής: 

Οι 28 φιναλίστ

1. Victoria Anastasia - Whatcha Doin To Me

2. Koza Mostra - Bulletproofμε

3. Μαρίκα Παπάζογλου - Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)

4. Akylas - Ferto

5. Good Job Nicky - Dark Side of the Moon

6. Mikay - Labyrinth

7. Revery - The Songwriter

8. Αλεξάνδρα Σιετή - The Other Side

9. Kianna - No More Drama

10. D3lta - Mad About It

11. Dinamiss - Chaos

12. Niya - Slipping Away

13. GARVIN - Back in the Game

14. ZAF - Αστείο

15. TIANORA - Anatello

16. Desi G - Aphrodite

17. Spheyiaa - Χίλια Κομμάτια

18. Marseaux - Χάνομαι

19. Evangelia - Παρέα

20. Παναγιώτης Τσακαλάκος - 2nd Chance

21. Stefi - Europa

22. leroybroughtflowers - SABOTAGE!

23. STYLIANOS - YOU&I

24. Stella Kay - You Are The Fire

25. RIKKI - AGAPI

26. THE Astrolabe - Drop It

27. BASILICA - Set Everything On Fire

28. ROSANNA MAILAN - Άλμα

