Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Η λίστα με τους 28 υποψήφιους
Ανακοινώθηκαν οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού «Sing for Greece», μέσα από την ειδική εκπομπή της ΕΡΤ με παρουσιάστρια τη Μπέττυ Μαγγίρα, στον δρόμο προς τη Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.
Σύμφωνα με την παρουσίαση της ΕΡΤ οι 28 υποψήφιοι, σύμφωνα με την ημερομηνία που κατέθεσαν τη συμμετοχή τους, είναι οι εξής:
Οι 28 φιναλίστ
1. Victoria Anastasia - Whatcha Doin To Me
2. Koza Mostra - Bulletproofμε
3. Μαρίκα Παπάζογλου - Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)
4. Akylas - Ferto
5. Good Job Nicky - Dark Side of the Moon
6. Mikay - Labyrinth
7. Revery - The Songwriter
8. Αλεξάνδρα Σιετή - The Other Side
9. Kianna - No More Drama
10. D3lta - Mad About It
11. Dinamiss - Chaos
12. Niya - Slipping Away
13. GARVIN - Back in the Game
14. ZAF - Αστείο
15. TIANORA - Anatello
16. Desi G - Aphrodite
17. Spheyiaa - Χίλια Κομμάτια
18. Marseaux - Χάνομαι
19. Evangelia - Παρέα
20. Παναγιώτης Τσακαλάκος - 2nd Chance
21. Stefi - Europa
22. leroybroughtflowers - SABOTAGE!
23. STYLIANOS - YOU&I
24. Stella Kay - You Are The Fire
25. RIKKI - AGAPI
26. THE Astrolabe - Drop It
27. BASILICA - Set Everything On Fire
28. ROSANNA MAILAN - Άλμα
