Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ και του Λαϊκού Νοσοκομείου για τον θάνατο του δημοσιογράφου

Ο Γιώργος Παπαδάκης μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 17:42, έπειτα από κλήση στο ΕΚΑΒ από το Κολωνάκι. Η διακομιδή του και όλα όσα ακολούθησαν μέχρι τη διαπίστωση του θανάτου καταγράφονται αναλυτικά σε ανακοίνωση που εξέδωσαν το ΕΚΑΒ και το Λαϊκό Νοσοκομείο.

Την ανακοίνωση ανήρτησε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας παράλληλα, τα συλλυπητηριά του στην οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη, που ήταν χρόνια φίλος του. «Προσωπικά εκφράζω στους οικείους τους τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια άλλωστε ήταν φίλος μου πολλά πολλά χρόνια. Η Ελλάδα πενθεί μαζί τους σήμερα», γράφει ο κ.Γεωργιάδης.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα, στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο. Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος».

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας: