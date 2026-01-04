Κραν Μοντανά: Δύο κορίτσια 14 και 15 ετών ελληνικής καταγωγής στα θύματα

Δεν πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη, η οποία παραμένει αγνοούμενη
Ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά συγκαταλέγονται δύο κορίτσια ελληνικής καταγωγής. Πρόκειται για ανήλικες ηλικίας 14 και 15 ετών, με τα μικρά ονόματα Αλίσια και Νταϊάνα.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δεν πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη, η οποία παραμένει αγνοούμενη.
Συνολικά στις 24 έφτασαν οι ταυτοποιήσεις των θυμάτων του Κραν Μοντανά. Σύμφωνα με τη ραδιοτηλεοπτική συχνότητα της Ελβετίας, RTS, άλλα 16 θύματα της πυρκαγιάς ταυτοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες, φτάνοντας συνολικά στις 24 σορούς από τους 40 νεκρούς που πλέον οι συγγενείς τους έχουν ενημερωθεί σχετικά.
Δέκα από τα πρόσφατα αναγνωρισμένα θύματα είναι Ελβετοί. Ανάμεσά τους ένα 14χρονο κορίτσι, δύο 15χρονα και μια 18χρονη γυναίκα, καθώς και δύο 16χρονα αγόρια και ένα 17χρονο αγόρι.
Υπάρχουν επίσης ένας 18χρονος άνδρας, ένας 20χρονος άνδρας και ένας 31χρονος άνδρας. Μεταξύ των πρόσφατα αναγνωρισμένων θυμάτων είναι επίσης τρεις 16χρονοι Ιταλοί, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος.
Το Σάββατο, οι αρχές του Βαλαί είχαν ήδη ανακοινώσει την αναγνώριση οκτώ θυμάτων, όλα Ελβετών: Τέσσερις νεαρές γυναίκες ηλικίας 16 έως 24 ετών και τέσσερις άνδρες ηλικίας 16 έως 21 ετών.
