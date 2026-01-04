ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ από dating coach

Μία ακόμη υπόθεση φοροδιαφυγής μέσω των social media αποκάλυψε η ομάδα των «hackers» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο που έχει αναπτύξει για τον εντοπισμό της ψηφιακής φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ εντόπισε άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach» και προσφέρει, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων ανδρών, δραστηριότητα που φέρεται να ασκεί εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν αγοράσει κάποια από τις υπηρεσίες του, μέσω των οποίων ο «coach» υπόσχεται ότι θα τους «αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φλερτάρουν μια γυναίκα».

Κατά τη διερεύνηση της δραστηριότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στην πλατφόρμα TikTok, διαπιστώθηκε η διοργάνωση προγραμματισμένης εκπαιδευτικής εκδήλωσης επ’ αμοιβή, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων. Άμεσα καταρτίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου και στελέχη της ΑΑΔΕ συμμετείχαν αφανώς στην εκδήλωση, υπό την ιδιότητα των εκπαιδευόμενων.

Η αιφνιδιαστική παρέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού αποκάλυψε τη μη έκδοση αποδείξεων για το σύνολο των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα τον άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων προστίμων.

Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται στη συνολική δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου σε βάθος πενταετίας. Μέσω εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων και διασταυρώσεων στοιχείων, που αντλήθηκαν από την προσωπική του ιστοσελίδα και τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκύπτει σημαντικός όγκος αδήλωτων εισοδημάτων, με τη φοροδιαφυγή να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300.000 ευρώ.