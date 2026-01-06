Φειδιππίδης Αχαΐας: Το δρομικό καλεντάρι για το Α’ εξάμηνο του 2026

Ο 1ος Μαραθώνιος Ηπείρου «Βασιλιάς Πύρρος» (29/3) και ο επετειακός 20ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» (26/4) συμπεριλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα των Μαραθωνοδρόμων του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» για την άνοιξη του 2026.

Τα μέλη του Συλλόγου που θα επιλέξουν τις μικρότερες αποστάσεις θα συμμετάσχουν μαζικά στον 4ο Διεθνή ημιμαραθώνιο Πάτρας που θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου 2026.

Ενδιάμεσα το δρομικό καλεντάρι του Σ.Μ.ΑΧ. «Φειδιππίδης» περιλαμβάνει μια σειρά από αγώνες που, μαζί με τις ομαδικές προπονήσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος σε μηνιαία βάση, θα βοηθήσουν τους δρομείς να προετοιμαστούν κατάλληλα για τους εαρινούς αγώνες – στόχους που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν.

Οι δράσεις πού έχουν συμπεριληφθεί στο καλεντάρι του Συλλόγου μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2026, βάσει όσων αγώνων έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα και στους οποίους ο Σύλλογος θα συμμετάσχει είτε με ομαδική εγγραφή για τα μέλη του, είτε με εκδρομές, είναι:

Ιανουάριος 2026

Κυριακή 18/1: 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας / Αγώνες δρόμου 21.1χλμ & 5χλμ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Κυριακή 18/1: 7ος Βυζαντινός Αγώνας δρόμου 50χλμ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Κυριακή 25/1: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Σάββατο 31/1 και Κυριακή 1/2: 5ο KOUMARIA TRAIL SERIES / Ορεινοί αγώνες 40+20χλμ, 40χλμ, 20χλμ, 12χλμ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ και ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Φεβρουάριος 2026

Κυριακή 8/2: 24ος Δρόμος Αργολικού Κόλπου "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ" / Αγώνας δρόμου & Δυναμικό Βάδισμα 15,3χλμ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ και ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μάρτιος 2026

Κυριακή 8/3: Ημιμαραθώνιος Αθήνας / Αγώνες δρόμου 21.1χλμ & 5χλμ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Κυριακή 15/3: 17ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα - Τρίκαλα "ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ" / Αγώνες δρόμου 21.1χλμ & 5χλμ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Κυριακή 29/3: 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας / Αγώνες δρόμου 21.1χλμ, 10χλμ & 5χλμ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Κυριακή 29/3: 1ος Μαραθώνιος Ηπείρου "Βασιλιάς Πύρρος" / Αγώνες δρόμου 42.2χλμ, 10χλμ & 5χλμ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 42.2ΧΛΜ και ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Απρίλιος 2026

Κυριακή 26/4: 20ος Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" / Αγώνες δρόμου 42.2χλμ, 10χλμ & 5χλμ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ και ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Ο Σύλλογος ενδεχομένως να συμμετάσχει και σε άλλους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν την ίδια χρονική περίοδο και για τους οποίους θα εκδώσει ξεχωριστές ανακοινώσεις μετά τη δημοσίευση των σχετικών προκηρύξεων.