Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως έχει «τέλεια υγεία» και ότι «έσκισε» στις ιατρικές εξετάσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου πως η υγεία του είναι «τέλεια» και πως «έσκισε» και πάλι σε μια γνωστική εξέταση.

Οι δηλώσεις αυτές του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε μια στιγμή που η υγεία του 79χρονου Αμερικανού προέδρου παραμένει στο προσκήνιο της συζήτησης στις ΗΠΑ.

«Οι γιατροί του Λευκού Οίκου μόλις ανακοίνωσαν ότι είμαι σε ‘τέλεια υγεία’ και ότι ‘έσκισε’ (δηλαδή, απάντησα σωστά στο 100% των ερωτήσεων) για τρίτη φορά στη σειρά στην Γνωστική μου Εξέταση», έγραψε ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερηφανεύεται συχνά για τις «λαμπρές» επιδόσεις του στις εξετάσεις αυτού του τύπου, στις οποίες όπως λέει, κανένας από τους προκατόχους του δεν είχε ποτέ υποβληθεί.

Τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, του πιο ηλικιωμένου υποψηφίου που εξελέγη πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, επανήλθαν τις τελευταίες εβδομάδες από άρθρα στον Τύπο σύμφωνα με τα οποία οι ρυθμοί του επιβραδύνονται.

Ο Ρεπουπλικάνος φάνηκε επίσης να πασχίζει να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά στη διάρκεια πρόσφατων δημόσιων εκδηλώσεων και θεάθηκε με αιματώματα στο δεξί χέρι και πρησμένους αστραγάλους.

Απάντησε στις επικρίσεις χθες, Πέμπτη, σε συνέντευξη στη Wall Street Journal, όπου απέδωσε τα εμφανή αιματώματα στο χέρι του στη δόση ασπιρίνης που λαμβάνει καθημερινά.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος και εγώ δεν θέλω πηχτό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να κυλάει στην καρδιά μου» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, δικαιολογώντας την ημερήσια λήψη των 325 χιλιοστογράμμων ασπιρίνης που παίρνει, πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που του συνιστούν οι γιατροί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε επίσης ότι τον παίρνει ο ύπνος σε δημόσιες εκδηλώσεις, κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι τον τράβηξαν φωτογραφία την ώρα που «ανοιγοκλείνει τα μάτια»