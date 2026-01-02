Δυτική Ελλάδα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών μπλόκων- Πότε ξανακλείνει η Περιμετρική Πατρών - Τι γίνεται στην Ιόνια Οδό

Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η παρουσία αγροτικών μηχανημάτων σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου έχει ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας με περιορισμούς.

Στην Ιόνια Οδό, και συγκεκριμένα στα διόδια Αγγελοκάστρου, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, στο ρεύμα Αντίρριο – Ιωάννινα.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην Περιμετρική Οδό Πατρών. Στον κόμβο Εγλυκάδας, εξαιτίας της παρουσίας αγροτικών μηχανημάτων, η κυκλοφορία διεξάγεται επίσης σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, στο τμήμα Πύργος – Αθήνα.

Πότε ξανακλείνει η Περιμετρική Πατρών

Το Σάββατο κλείνει εκ νέου η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, στο ύψος της Εγλυκάδας, μετά την προσωρινή επαναλειτουργία της που τέθηκε σε ισχύ από το μεσημέρι της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2025.

Η προσωρινή άρση των κυκλοφοριακών περιορισμών εντάσσεται στο πλαίσιο ειδικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται με βάση το μοντέλο της εξόδου των Χριστουγέννων, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου τις ημέρες των εορτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, οπότε και θα κλείσει εκ νέου επ’ αόριστον.

Κατά τη διάρκεια της προσωρινής λειτουργίας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα παραμένει ελεύθερη και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και για λόγους οδικής ασφάλειας.

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει συστάσεις προς τους οδηγούς να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι δυνατόν, τη σταδιακή ή χρονικά μετατοπισμένη μετακίνησή τους.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση. Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπλέον, συστήνεται στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον προγραμματισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις συνθήκες του δρόμου.