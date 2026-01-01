Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες- H ώρα της κρίσιμης συνεδρίασης

Αλλαγή χρονιάς στα μλόκα έκαναν για πρώτη φορά στα χρονικά των αγροτικών κινητοποιήσεων αγρότες και κτηνοτρόφοι, που συνεχίζουν τον αγώνα επιβίωσης, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να κάμψει τις κινητοποιήσεις τους.

Τα τρακτέρ και οι μηχανές τους να παραμένουν στην άκρη των δρόμων, διατηρώντας ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διατηρούν ανοιχτό και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα. Πάνω από 50 μπλόκα αναμένεται να συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, με την συντριπτική πλειοψηφία τους να εμφανίζονται αποφασισμένοι.

Από την πλευρά της η Τροχαία, έχει αποφασίσει να θέσει σε εφαρμογή – όπως και τα Χριστούγεννα – προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας.

Η πιο χρονοβόρα παράκαμψη βρίσκεται στη Βοιωτία, όπου τα οχήματα εκτρέπονται από Μαρτίνο έως Κάστρο. Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ο κόμβος Νίκαιας στη Λάρισα, με παράκαμψη μισής ώρας. Μικρότερες είναι οι παρακάμψεις σε Πιερία, Νέα Αγχίαλο και Μπράλο, ενώ τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά.

Το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια ήταν το πρώτο που «έσπασε», μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι μπλόκων τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιμένει στην αδιέξοδη τακτική της σύγκρουσης. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιτέθηκε ευθέως στους αγρότες στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του κάνοντας λόγο για «μπλόκα απέναντι στην κοινωνία».

με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, να υπερθεματίζει στο ύψος των αγροτικών ενισχύσεων, σε μήνυμά του πριν την αλλαγή του χρόνου.