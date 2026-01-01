Πάτρα: Αγρότες άλλαξαν τη χρονιά στο μπλόκο της Εγλυκάδας

Αλλαγή του χρόνου στο μπλόκο της Εγλυκάδας έκαναν αρκετοί αγρότες, οι οποίοι παρέμειναν δίπλα στα τρακτέρ τους και τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κυκλοφορίας και προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα μετακίνησης, από το μεσημέρι της Τρίτης, η Περιμετρική Οδός, στο ύψος της Εγλυκάδας, άνοιξε προσωρινά για τη διέλευση των οχημάτων. Η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη παραμένει ελεύθερη και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έκτακτες ανάγκες και λόγους οδικής ασφάλειας.

Η προσωρινή αυτή ρύθμιση θα παραμείνει σε ισχύ έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, οπότε και ο δρόμος θα κλείσει εκ νέου επ’ αόριστον.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται με βάση το ίδιο μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο εξόδου των Χριστουγέννων, με βασικό στόχο την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.