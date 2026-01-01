Πάτρα: Κόψιμο βασιλόπιτας πάνω σε περιπολικό και ευχές από τον Ιάσονα Φωτήλα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ο Πατρινός Υφυπουργός Πολιτισμού υποδέχθηκε τη νέα χρονιά μαζί με αστυνομικούς και προσωπικό στο Αστυνομικό Μέγαρο
Την αλλαγή του χρόνου για το 2026 επέλεξε να περάσει στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού ο Πατρινός Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας.
Ο κ. Φωτήλας μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές με το προσωπικό που βρισκόταν σε υπηρεσία, από αστυνομικούς μέχρι διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
Σε μια συμβολική κίνηση, ο Υφυπουργός έκοψε τη βασιλόπιτα, η οποία είχε τοποθετηθεί πάνω σε περιπολικό, μετατρέποντας την τελετή σε μια ευχάριστη και πρωτότυπη στιγμή για τους παρευρισκόμενους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr