Πάτρα: Κόψιμο βασιλόπιτας πάνω σε περιπολικό και ευχές από τον Ιάσονα Φωτήλα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Την αλλαγή του χρόνου για το 2026 επέλεξε να περάσει στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού ο Πατρινός Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας.

Ο κ. Φωτήλας μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές με το προσωπικό που βρισκόταν σε υπηρεσία, από αστυνομικούς μέχρι διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

Σε μια συμβολική κίνηση, ο Υφυπουργός έκοψε τη βασιλόπιτα, η οποία είχε τοποθετηθεί πάνω σε περιπολικό, μετατρέποντας την τελετή σε μια ευχάριστη και πρωτότυπη στιγμή για τους παρευρισκόμενους.