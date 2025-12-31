FIGHT CLUB PATRAS: Τάε κβον ντο υψηλού επιπέδου- ΦΩΤΟ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο τάε κβον ντο υψηλού επιπέδου 7th OLYMPIA WINTER FIGHT CAMP – High Level στο Αιγάλεω από 27–29 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή πάνω από 25 κορυφαίων συλλόγων και αθλητών από όλη την Ελλάδα.

Την προπόνηση πλαισίωσαν οι παγκόσμιας φήμης Ουζμπέκοι προπονητές:

- Pavel Khan Ολυμπιακός προπονητής, 2 Ολυμπιακα Χρυσά μετάλλια αλλά και πολλά χρυσά σε Grad Prix και Asian Games

- Zabbinobidin Nazaliev - Ομοσπονδιακός προπονητής Εθνικής ομάδας Ανδρών–Γυναικών με πολλά παγκόσμια μετάλλια ως προπονητής.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από τούς δύο γνωστούς συλλόγους πανελλαδικά:

FIGHT CLUB PATRAS A.C. από την Πάτρα με προπονητή τον κ. Κοτσόπουλο Μιχάλη και τον ΓΣ. ΑΧΧΙΛΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΟ από Αθήνα.

Στο αθλητικό ραντεβού παραβρέθηκαν Παγκόσμιοι & Ευρωπαϊκοί Πρωταθλητές, Πρωταθλητές Ελλάδας και μέλη των Εθνικών Ομάδων Cadets, Juniors & Seniors προπονήθηκαν μαζί, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και αγωνιστική φιλοσοφία, ενόψει του Πανελληνίου πρωταθλήματος Ανδρών Γυναικών που θα διεξαχθεί στα Τρίκαλα από 9 - 11 Ιανουαρίου.

Η Χριστουγεννιάτικη αυτή διοργάνωση, μέσα στην καρδιά των εορτών δεν πτόησε τούς αθλητές και πρωταθλητές που ήθελαν να είναι σε αγωνιστική φόρμα και έπειτα από τις διακοπές των Χριστουγέννων και έτσι συγκέντρωσε τους καλύτερους αθλητές αυτή την στιγμή σε Πανελλήνιο επίπεδο, και ανέβασαν το επίπεδο ακόμα πιο ψηλά από το αναμενόμενο, με στόχο πάντα την κορυφαία διοργάνωση του Πανελληνίου πρωταθλήματος σε λίγες ημέρες.

Όλοι οι αθλητές και οι προπονητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τούς, και παρακολούθησαν τον ασιατικό τρόπο προπόνησης μέσα από καθοδηγήσεις των δύο κορυφαίων Ουζμπεκων προπονητών, με διπλές προπονήσεις πρωί και απόγευμα με ατελείωτα δυνατά Sparings!

Ένα αγωνιστικό Camp – σημείο αναφοράς για το ελληνικό και διεθνές Ταεκβοντό.

Eυχαριστούμε όλες τις ομάδες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας και μας τίμησαν με την παρουσία τούς.