«Το νοκ άουτ ότι ήταν μονόδρομος»- Τι είπε ο Γιάννης Τσουκαλάς για τον επεισοδιακό τελικό του kickboxing

Ο Γιάννης Τσουκαλάς θυμήθηκε το κάθε δευτερόλεπτο από τα όσα έγιναν στη Σερβία και την επιβλητική νίκη του με νοκ άουτ επί του Βαχίντ Κιτσάρα στην κατηγορία των -67 κιλών.

Ο Έλληνας πρωταθλητής απέφυγε να πανηγυρίσει, αν και για τον ίδιο ήταν η σημαντικότερη επιτυχία της καριέρας του, επειδή έβλεπε το κλίμα ηλεκτρισμένο. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό, σε μια μερίδα ανεγκέφαλων.

«Εγώ πήγα κιόλας στη γωνία μου στην αρχή χωρίς να πανηγυρίσω που για μένα αυτό ήταν μία μεγάλη στιγμή, δηλαδή μου κόψανε και αυτή την χαρά να μην αντιδράσω όπως θα ήθελα. Εγώ έβλεπα ότι γενικότερα μετά επικρατούσε χάος, έκανα έτσι και τύπου σαν νόημα ότι «κατέβασέ με να μην προκαλέσουμε παραπάνω». Και με το που με κατεβάζει και λέω κάτσε να δείξω ως ένδειξη σεβασμού, να σκύψω, «respect», σεβασμός να πούμε, έρχεται μία ολόκληρη κερκίδα προς το ρινγκ. Ήταν 60-70 άτομα σίγουρα», τόνισε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο kickboxing.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα τον αδερφό του αντιπάλου του. Ο ίδιος εκείνα τα δευτερόλεπτα έβλεπε τους κόπους κ τις προσπάθειες ετών να ανταμείβονται.

«Με χτύπησε, ξάπλωσα κάτω για να προστατευτώ και άρχισαν 20-30, δεν καταλάβαινα γύρω μου τι γίνεται. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι με τα γάντια, φόραγα ευτυχώς και τα γάντια και ήταν πιο μαλακό, γιατί ένιωθα ότι με πατάνε. Ένιωθα το γάντι να βουλιάζει προς το κεφάλι μου», είπε στην συνέχεια ο Γιάννης Τσουκαλάς.

«Δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση αυτό το αποτέλεσμα»

Ο Γιάννης Τσουκαλάς, παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον στο kickboxing βρέθηκε στο πλατό του MEGA και μίλησε για το συμβάν.

«Η ζώνη που κρατάω σημαίνει «πολλή δουλειά», είναι ένας στόχος, ένα όνειρο ζωής. είναι η ζώνη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, την έχουν φορέσει πολύ μεγάλα ονόματα του kickboxing όπως και δικός μας Μιχάλης Ζαμπίδης», είπε αρχικά.

Για τα γεγονότα στο ρινγκ: «Στον αντίπαλό μου αφαιρέθηκαν όλοι οι τίτλοι, κινήθηκε η Ομοσπονδία γι΄αυτό και σε όλο αυτό το κομμάτι και επέβαλε κυρώσεις. Ήταν ο προηγούμενος Ευρωπαίος πρωταθλητής, είχε τη ζώνη και τώρα διεκδικούσαμε αυτόν τον τίτλο. Δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν σίγουροι ότι θα κερδίσει ο Σέρβος. Η αλήθεια είναι ότι εάν πήγαινε «στα σημεία» το γνώριζα ότι δεν θα έπαιρνα το παιχνίδι. Έβλεπα το νοκ άουτ ότι ήταν μονόδρομος, γι΄αυτό είχα προετοιμαστεί και προπονηθεί . Ήμουν σίγουρος για το αποτέλεσμα».