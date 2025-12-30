Χαμός σε αγώνα Kickboxing στη Σερβία μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με νοκ άουτ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα kickboxing στη Σερβία, όταν μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Έλληνα αθλητή Γιάννη Τσουκαλά και τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά, άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Τσουκαλά, στην πόλη Νόβι Πάζαρ.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στη Σερβία, μέλη από την ομάδα του Κιτσάρα μπήκαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Έλληνα αθλητή. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο αδερφός του Σέρβου μαχητή γρονθοκόπησε τον Τσουκαλά στο πρόσωπο τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.