Επιστροφή ενοικίου: Λήγει αύριο η προθεσμία για διορθώσεις – Ποιοι πληρώνονται έως 15 Ιανουαρίου 2026

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διορθώσεις για την επιστροφή ενοικίου, καθώς αύριο, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για χιλιάδες ενοικιαστές που είτε δεν έλαβαν καθόλου χρήματα είτε είδαν «κουτσουρεμένα» ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

Συγκριμένα, μέχρι το βράδυ της Τρίτης γίνονται δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 χωρίς πρόστιμα και χωρίς επιπλέον φόρους, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά τα στοιχεία της δαπάνης ενοικίου.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε μαζικά στην εκκαθάριση του Νοεμβρίου, όταν διαπιστώθηκε ότι σε χιλιάδες δηλώσεις είχε δηλωθεί ως ετήσιο ποσό το μηνιαίο μίσθωμα. Το αποτέλεσμα ήταν η επιστροφή να υπολογιστεί λανθασμένα, με πιστώσεις της τάξης των 20 ή 30 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενοικιαστή που καταβάλλει 300 ευρώ τον μήνα και δήλωσε 300 ευρώ αντί για 3.600 ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα να του υπολογιστεί επιστροφή μόλις 25 ευρώ αντί για το κανονικό ποσό.

Η διόρθωση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι πρέπει να ανοίξουν τη δήλωση του φορολογικού έτους 2024, να επιλέξουν τροποποιητική δήλωση και να ελέγξουν τους κωδικούς που αφορούν την κύρια κατοικία ή τη φοιτητική κατοικία τέκνων. Το κρίσιμο σημείο είναι να έχει δηλωθεί το ετήσιο και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως αύριο θα πληρωθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026, εφόσον έχει δηλωθεί σωστά και ο IBAN.

Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλωθεί στο Ε1, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά, τα 850 ευρώ με ένα τέκνο, τα 900 ευρώ με δύο τέκνα και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Η προσαύξηση λόγω τέκνων δεν εφαρμόζεται αυτόματα, αλλά μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά τα αντίστοιχα όρια. Αν το μίσθωμα είναι χαμηλότερο, εφαρμόζεται απλώς το 1/12 της πραγματικής δαπάνης.

Την ίδια ώρα, το 2026 φέρνει πολλαπλές πιστώσεις για περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, εκτός Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές θα λάβουν τρεις επιστροφές ενοικίου μέσα στο ίδιο έτος. Ο διπλασιασμός της ενίσχυσης, από μία σε δύο επιστροφές ετησίως, θα ισχύσει αναδρομικά και για το 2025, οδηγώντας σε μία επιπλέον πίστωση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους θα καταβληθούν οι δύο επιστροφές που αφορούν το νέο μόνιμο καθεστώς.

Τα ποσά υπολογίζονται με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για το γενικό πλαίσιο της επιστροφής ενοικίου, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, και συνδέονται αποκλειστικά με τη μίσθωση κατοικίας στον τόπο υπηρεσίας. Παράλληλα, από το 2026 εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί και ένστολοι που υπηρετούν σε νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές θα μπορούν να λαμβάνουν και πρόσθετη μηνιαία ενίσχυση έως 250 ευρώ, μέσω προγράμματος που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.