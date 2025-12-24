Αγρίνιο: Δόθηκε στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου- Ιωαννίνων

Στην κυκλοφορία δόθηκε εκ νέου ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση που έλαβαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή επί 19 ημέρες, να τοποθετήσουν τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας, επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κίνηση όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.

Επίσης, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Ακαρνανίας αίρονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από τον ανισόπεδο κόμβο της Ρίγανης, έως και το Κομπότι.