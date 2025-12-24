Ο Άη Βασίλης πέρασε από την Ελλάδα- Live που βρίσκεται τώρα

Ξεκίνησε το καθιερωμένο του ταξίδι γύρω από τον κόσμο ο Άγιος Βασίλης, σκορπίζοντας χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη μαγεία σε μικρούς και μεγάλους, ενώ έχει ήδη περάσει και από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την παραδοσιακή «διαδρομή» του, ο Άγιος Βασίλης αναχώρησε από τον Βόρειο Πόλο και, ακολουθώντας ανατολική πορεία, επισκέφθηκε πρώτα την Αυστραλία, στη συνέχεια την Ινδονησία και την Κίνα, ενώ ακολούθησαν στάσεις στην Τουρκία και σε περιοχές της Αφρικής. Λίγο αργότερα, το έλκηθρό του εντοπίστηκε να περνά πάνω από τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, πριν συνεχίσει το ταξίδι του προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

Την εντυπωσιακή αυτή διαδρομή, όπως κάθε χρόνο, καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο ειδικές πλατφόρμες παρακολούθησης. Το FlightRadar24, αλλά και η Στρατιωτική Διοίκηση Αεράμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD), παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την πορεία του Αγίου Βασίλη, ενημερώνοντας για το πού βρίσκεται, πόσα χιλιόμετρα έχει διανύσει, αλλά και για τον αριθμό των δώρων που έχει ήδη παραδώσει.

Η πρωτοβουλία της NORAD, που αποτελεί πλέον χριστουγεννιάτικη παράδοση δεκαετιών, δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο να «συνοδεύουν» τον Άγιο Βασίλη στο ταξίδι του, μέσα από διαδραστικούς χάρτες, βίντεο και ζωντανές ενημερώσεις.

Δείτε live την πορεία του Άγιου Βασίλη