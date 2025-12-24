Πάτρα: Πώς πιάστηκαν μάνα και γιος με τα ναρκωτικά και τα μαχαίρια

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν:

-1- κιλό και -334- γραμμάρια κάνναβης,

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

-3- μαχαίρια

-2- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης

-2- κινητά τηλέφωνα και

-1- τραπεζική κάρτα.

Επισημαίνεται ότι η κατηγορούμενη ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς τη στιγμή που απέρριπτε ποσότητες ναρκωτικών σε χώρο της οικίας.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι συλληφθέντες από την κατασχεθείσα ποσότητα των ναρκωτικών, κυμαίνεται από -20.010- ευρώ έως -40.020- ευρώ.