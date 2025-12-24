Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Πώς πιάστηκαν μάνα και γιος με τα ναρκωτικά και τα μαχαίρια

Πάτρα: Πώς πιάστηκαν μάνα και γιος με τα...

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν περισσότερα από -1.330- γραμμάρια κάνναβης, -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και -3- μαχαίρια

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.  

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν:

 -1- κιλό και -334- γραμμάρια κάνναβης,
-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
-3- μαχαίρια
-2- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης
-2- κινητά τηλέφωνα και
-1- τραπεζική κάρτα.

Επισημαίνεται ότι η κατηγορούμενη ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς τη στιγμή που απέρριπτε ποσότητες ναρκωτικών σε χώρο της οικίας.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι συλληφθέντες από την  κατασχεθείσα ποσότητα των ναρκωτικών, κυμαίνεται από -20.010- ευρώ έως -40.020- ευρώ.   

 

Ειδήσεις Τώρα

Ο Άη Βασίλης πέρασε από την Ελλάδα- Live που βρίσκεται τώρα

Αιτωλοακαρνανία: Είπαν τα κάλαντα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου- ΒΙΝΤΕΟ

Πορρόια: Ώρες αγωνίας για τον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής- «Δεν έχουμε κανένα σημάδι»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Συλλήψεις Ναρκωτικά

Ειδήσεις