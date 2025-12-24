Κανονικά η κυκλοφορία από την Ιόνια Οδό – Ανοιχτές οι μπάρες στα διόδια του Αγγελοκάστρου

Από την Ιόνια Οδό θα γίνεται για το υπόλοιπο της ημέρας η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αφού όσοι ταξίδεψαν το πρωί ταλαιπωρήθηκαν από την παλιά εθνική οδό από το ύψος του κόμβου Χαλικίου μέχρι τον κόμβο Κουβαρά και αντίστροφα.

Επειδή οι αγρότες παραμένουν με τα τρακτέρ τους στα διόδια του Αγγελοκάστρου η παραχωρησιούχος της Ιόνιας Οδού και η αστυνομία θεώρησαν ότι οι δυο λωρίδες κυκλοφορίας που πρότειναν οι αγρότες να είναι ανοικτές και ελεύθερες για τα οχήματα, δεν παρείχαν την απαιτούμενη ασφάλεια. Από το πρωί όπως λένε οι πληροφορίες γίνονταν διαπραγματεύσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών για τον τρόπο ανάπτυξης των τρακτέρ στην άκρη του δρόμου που τελικά οδήγησαν στην πρόταση των αγροτών, οι οποίοι είχαν ως στόχο την ελεύθερη διέλευση των αυτοκινήτων από τα διόδια του Αγγελοκάστρου.

Έτσι λοιπόν ξεκινάει άμεσα η κυκλοφορία κανονικά από την Ιόνια χωρίς παρακάμψεις και τα οχήματα θα περνούν ελεύθερα από τα διόδια. Αυτό αποτελεί δώρο των αγροτών, όπως λένε οι ίδιοι, προς τους ταξιδιώτες, προκειμένου να φθάσουν φθηνότερα και με ασφάλεια στους προορισμούς τους.

Να σημειωθεί ότι οι αγρότες επιμένουν ότι στις προθέσεις τους δεν είναι να κλείσουν δρόμοι, αλλά αντίθετα να είναι όλοι ανοιχτοί και τα διόδια ελεύθερα. Οι ίδιοι πάντως θα παραμείνουν στα μπλόκα όπου θα γιορτάσουν και τα Χριστούγεννα.



aixmi-news.gr