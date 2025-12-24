Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Αναφορές για ελληνίδα αεροσυνοδό ανάμεσα στους 8 νεκρούς

Ένα ελληνικό όνομα, φαίνεται ότι βρίσκεται μέσα στη λίστα των θυμάτων της συντριβής του αεροσκάφους από τη Λιβύη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ανάμεσα στα θυμάτα είναι και μία γυναίκα με ελληνικό όνομα, με το υπουργείο Εξωτερικών να μην έχει λάβει ακόμη κάποια επίσημη ενημέρωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Ali Yerlikaya, το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 με αριθμό νηολογίου 9H-DFJ απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Esenboğa της Άγκυρας περίπου στις 20:10 τοπική ώρα, με προορισμό την Τρίπολη. Κατά την πτήση του πάνω από την περιοχή Haymana, νότια της Άγκυρας, το πλήρωμα φέρεται να εξέπεμψε αίτημα για αναγκαστική προσγείωση. Λίγο αργότερα, κάθε επικοινωνία με το αεροσκάφος διεκόπη.

Ο Yerlikaya επιβεβαίωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης στην Τρίπολη, Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, καθώς και τέσσερα ακόμη πρόσωπα.